Siamo ancora a settembre, ma circolano già indiscrezioni di Calciomercato per la prossima estate. Secondo alcuni rumors la Juventus potrebbe cercare, a luglio, il difensore Milan Skriniar dell'Inter se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 coi meneghini.

Intanto l'Inter potrebbe dover fronteggiare l'interesse del Tottenham per Romelu Lukaku, ancora di proprietà del Chelsea. Il Milan, invece, potrebbe ingaggiare Jorginho del Chelsea tramite uno scambio con Bennacer.

Idea Skriniar per la Juventus

Il difensore Milan Skriniar non ha ancora rinnovato con l'Inter e sarebbe da tempo nel mirino del Paris Saint Germain, disposto ad offrire circa 30 milioni di euro già a gennaio.

Qualora invece il centrale slovacco dovesse andare in scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe entrare nelle mire della Juventus a parametro zero. In particolare se dovessero essere confermati i rumors che parlano di un possibile ritorno a Torino di Antonio Conte, che ha già allenato il giocatore in nerazzurro. Occorre comunque considerare che difficilmente il calciatore accetterà di giocare per un'acerrima rivale dell'Inter.

Romelu Lukaku potrebbe interessare al Tottenham

Intanto il Tottenham potrebbe mettere nel mirino le prestazioni di Romelu Lukaku. Il belga, attualmente in prestito all'Inter, è ancora un calciatore di proprietà del Chelsea, sebbene abbia fatto intendere di voler restare in nerazzurro almeno per un’altra stagione.

Gli Spurs potrebbero comunque provare a intensificare i contatti a fine stagione con l'altra società di Londra per avere il belga, anche perché il Bayern Monaco starebbe penando di potenziare il reparto offensivo della prossima stagione assicurandosi le prestazioni di Harry Kane del Tottenham (sondato anche dal City in passato).

Possibile scambio tra Chelsea e Milan

Il Milan, al termine della stagione, potrebbe intavolare una trattativa con il Chelsea. I Blues sarebbero da tempo interessati alle prestazioni di Ismael Bennacer. Potrebbe essere valutato uno scambio con Jorginho, anche se il nazionale italiano dovrebbe prima rinnovare il contratto, perché il suo rapporto con gli inglesi scadrà proprio nel 2023.

I rossoneri per cedere il proprio centrocampista algerino gradirebbero un'offerta cash, ma un calciatore come l'italo-brasiliano, stimato soprattutto per l'esperienza europea, potrebbe stuzzicare la dirigenza del "Diavolo".