In queste settimane, la Juventus ha lavorato senza i suoi nazionali. Infatti, la maggior parte dei calciatori bianconeri sono stati al seguito delle rispettive nazionali. Adesso molti di loro hanno terminato gli impegni e stanno tornando a Torino. Tra questi c'è Danilo che ha giocato nella serata del 27 settembre con la magia del Brasile e adesso farà ritorno al JTC. Prima di salutare la nazionale, il numero 6 juventino ha paralto a Molta Italia dopo il match contro la Tunisia: 'Le difficoltà della Juventus? Ci sono state sicuramente ma sappiamo che siamo forti e possiamo tornare a vincere perché abbiamo quello che serve per farlo".

Danilo crede nelle potenzialità della Juventus

La Juventus, nelle prossime settimane, è chiamata ad ottenere risultati migliori rispetto a quelli della prima parte di stagione. In particolare i bianconeri dovranno cercare di risolte la china in campionato e dovranno provare ad ottenere la qualificazione in Champions League anche se la strada è in salita. Ma Danilo crede nelle potenzialità della sua squadra e la sua volontà è quella di riportare la Juventus dove merita: "Il mio obiettivo è far tornare la Juventus dove merita". Adesso il numero 6 juventino sarà solo concentrato sui colori bianconeri e la sua testa dal 2 ottobre al 13 novembre sarà proiettata solo sulla Serie A e sulla Champions League: "La testa è solo alla Juventus".

Adesso Massimiliano Allegri aspetta i suoi nazionali per inziare a preparare nel dettaglio la sfida contro il Bologna del 2 ottobre.

Allegri ritrova giocatori importanti

La Juventus, in questa pausa, ha cercato di dimenticare il doppio ko contro Benfica e Monza. Chi è rimasto a Torino ha proseguito il lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri mentre i nazionali hanno provato a ritrovare il buon umore con le rispettive selezioni.

Ma per la Juventus le buone notizie arrivano dall'infermeria. Infatti, Alex Sandro, Adrien Rabiot e Manuel Locatelli hanno ripreso a lavorare in gruppo e saranno a disposizione di Massimiliano Allegri. Dunque, questi tre giocatori potrebbero essere titolari contro il Bologna. In ogni caso ci saranno ancora alcuni giorni per capire quale sarà la formazione titolare che si vedrà il 2 ottobre.

Inoltre, nelle prossime ore, sono attesi tutti i nazionali. Quelli che rientreranno più tardi saranno i sudamericani che sono attesi alla Continassa per il 29 settembre. Solo da quel momento Massimiliano Allegri avrà al completo tutto il gruppo. Inoltre, resta da capire se per il match contro il Bologna ci sarà Fabio Miretti. Il numero 20 della Juventus è tornato in anticipo a Torino per un problema alla caviglia. La speranza è che possa essere a disposizione per la gara contro il Bologna.