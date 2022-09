In casa Inter potrebbero esserci presto delle novità importanti sul fronte societario. Suning, infatti, avrebbe deciso di cedere la società alla luce delle difficoltà riscontrate in questi mesi, legate anche all'impossibilità di poter investire direttamente nel calcio a causa del blocco in Cina. Sono diversi i compratori possibili, da alcuni fondi americani a quelli arabi, su tutti PIF, che potrebbero mettersi alle spalle i problemi economici che hanno attanagliato il club dall'epoca del Covid in poi. E chissà che con una nuova proprietà non possa esserci almeno un colpo di mercato importante.

Il grande sogno risponderebbe al nome di Heung Min Son, che il Tottenham sarebbe pronto a lasciar partire la prossima estate.

Il Tottenham potrebbe aprire alla cessione di Son

Uno dei giocatori che potrebbe cambiare squadra nelle prossime sessioni di Calciomercato è Heung Min Son. Il sudcoreano non sembrerebbe essere un punto fermo del Tottenham, nonostante spesso abbia fatto la differenza. Anche in questa stagione, infatti, ha già messo a segno tre reti e collezionato un assist in sette partite giocate in Premier League.

Classe 1992, secondo Fichajes.net, il tecnico degli Spurs, Antonio Conte, avrebbe aperto alla sua partenza, anche grazie alla grande abbondanza nel reparto avanzato, che potrebbe anche essere arricchito con altri innesti tra qualche mese.

Sono tanti i top club europei che potrebbero interessarsi a lui e tra questi ci sarebbe anche l'Inter. Quello nerazzurro sarebbe un vero e proprio ritorno di fiamma, visto che già negli anni scorsi il giocatore era stato accostato al club meneghino, prima che sopraggiungesse la crisi economica.

Quello del coreano sarebbe anche un grande colpo con il quale potrebbe presentarsi la nuova proprietà la prossima estate: un avvicendamento potrebbe arrivare nei prossimi mesi, come dimostrerebbero i viaggi negli Stati Uniti del presidente dell'Inter, Steven Zhang.

La strategia dell'Inter

Operazione tutt'altro che semplice visto che, pur con il placet di Antonio Conte alla sua partenza, difficilmente il Tottenham lo lascerà partire per una cifra al di sotto dei 60 milioni di euro. Investimento importante per l'Inter che, però, potrebbe decidere di fare uno sforzo per rinforzare il proprio reparto avanzato.

L'arrivo di Heung Min Son potrebbe essere legato alla partenza di Lautaro Martinez, il quale piace a diversi top club europei, che potrebbero arrivare anche a mettere sul piatto quasi 100 milioni di euro. Una differenza legata anche ai cinque anni di differenza tra i due calciatori. In questo modo il club meneghino, oltre al sudcoreano, potrebbe prendere un altro rinforzo in attacco e il pensiero andrebbe sempre a Paulo Dybala, sempre un pallino di Giuseppe Marotta e con una clausola rescissoria abbordabile, da 25 milioni di euro.