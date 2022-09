La Juventus è attesa da una pausa nazionale molto impegnativa. Non ci sarà gran parte della rosa bianconera, impegnata con le rispettive nazionali, ma il lavoro riguarderà soprattutto la società e lo staff tecnico. Sembra aver la fiducia della dirigenza Massimiliano Allegri, nonostante un inizio di stagione deludente. In tanti hanno sottolineato le problematiche evidenti della Juventus, a partire da una condizione fisica non ideale ma anche ai tanti infortuni e alla mancanza dell'impostazione di gioco. Oltre a questo negli ultimi tre match sono arrivati un pareggio e due sconfitte.

Segnale evidente di come c'è l'esigenza di migliorare il tutto e la promozione di Giovanni Andreini nello staff di preparatori atletici di Allegri dovrebbe servire intanto a migliorare la condizione fisica dei giocatori. Il tecnico dovrà dimostrare nel mese di ottobre di poter guidare la Juventus portando gioco e risultati. Intanto arrivano diverse notizie di mercato in merito ad una possibile sostituzione di Allegri se non in questa stagione, nel 2023. Fra i nomi avvicinati alla società bianconera c'è sicuramente Tomas Tuchel, esonerato dal Chelsea di recente. Il tedesco però sarebbe seguito anche dal Bayern Monaco ma le ultime dichiarazioni di Kahn sembrano aver alimentato possibilità concrete di un ingaggio di Tuchel da parte della società bianconera.

Il dirigente della società tedesca ha dichiarato di voler dare fiducia a Nagelsmann nonostante i recenti risultati in campionato.

Possibile ingaggio di Tuchel per il dopo Allegri

'Adesso non abbiamo a che fare con nessun altro allenatore. Dobbiamo andare fino in fondo. Forse qualcuno ha pensato che potessimo vincere il campionato facilmente, ma non è così'.

Queste le dichiarazioni di Oliver Kahn in merito ai risultati del Bayern Monaco in campionato. Se in Champions League la società bavarese è partita molto bene con due vittorie contro l'Inter e il Barcellona, lo stesso non si può dire in campionato. Il Bayern Monaco è quinto in classifica a -5 dal primo posto dell'Union Berlino.

Kahn ha ribadito la fiducia a Nagelsmann, una situazione che potrebbe avvantaggiare la Juventus nell'eventualità di una sostituzione di Allegri con Tuchel. Il tedesco è uno dei seguiti se non per la stagione attuale, per il 2023. Non è l'unico in quanto si parla anche di Zinedine Zidane e di Didier Deschamps.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di affidare la panchina ad un altro tecnico nel 2023. Fra i nomi che piacciono alla società bianconera oltre a quelli prima menzionati, Tuchel, Zidane e Deschamps, ci sarebbe anche Antonio Conte. Sarebbe un ritorno per il tecnico pugliese, attualmente è in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno. Arriverebbe quindi a titolo gratuito per ricostruire un nuovo progetto sportivo anche in considerazione del difficile inizio della Juventus anche in questa stagione.