In queste settimane, la stampa sportiva ha molto parlato della crisi della Juventus e in particolare uno dei temi caldi ha riguardato il futuro della panchina di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese sembra ben saldo sulla sua panchina e - a meno di clamorose sorprese - un suo addio alla Juventus non sembra imminente. In queste settimane era circolata sulla stampa sportiva anche la voce di un possibile futuro ritorno a Torino di Antonio Conte. Ma stando a quanto afferma Tuttosport, Andrea Agnelli non sarebbe tra i nostalgici del tecnico salentino.

In particolare il presidente della Juventus non avrebbe ancora superato del tutto l'addio dell'allenatore pugliese avvenuto in pieno ritiro estivo nel 2014.

Inoltre, dopo quel divorzio burrascoso, tra Agnelli e Conte c'è stata una lite nel febbraio 2021 quando l'allenatore sedeva sulla panchina dell'Inter.

Le scintille del passato fra Antonio Conte e il presidente Andrea Agnelli

Due stagioni fa - a febbraio 2021 - la Juventus e l'Inter si affrontarono in semifinale di Coppa Italia e la squadra allenata da Andrea Pirlo ebbe la meglio sul campo sui nerazzurri di Antonio Conte. Nel corso della sfida ci fu però una "lite" a distanza tra bordocampo e tribuna. In particolare Antonio Conte, allora tecnico dell'Inter, indirizzò il dito medio verso la tribuna della Juventus dove sedeva il presidente Andrea Agnelli.

Il patron bianconero, in quella occasione, rispose al tecnico e il suo labiale venne ripreso dalle telecamere presenti.

Ma l'origine delle tensioni tra Agnelli e Conte risalirebbe all'estate del 2014. Il tecnico salentino al termine della stagione pronunciò la frase: "Con 10 euro non si manga in un ristorante da 100 euro", riferendosi alle ambizioni della società bianconera.

Con Conte in panchina, in quella stagione, i bianconeri a livello continentale erano stati eliminati nella fase a gironi di Champions, giungendo poi alla semifinale di Europa League. In estate poi arrivarono le dimissioni di Antonio Conte a pochi giorni dall'inizio del ritiro e la Juventus ingaggiò Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese dimostrò subito che con una squadra molto simile a quella lasciata dall'allenatore pugliese si poteva fare bene anche in Europa.

Tant'è che Allegri e i suoi ragazzi nella stagione 2014/2015 centrarono la finale di Champions League.

Insomma, il rapporto tra Agnelli e Conte non sarebbe dei migliori, anche se non è da escludere un futuro chiarimento tra i due.