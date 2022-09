Juventus-Bologna sarà per i bianconeri la prima partita di un intenso ciclo di gare, che culminerà con Juve-Lazio del 13 novembre, ultima gara prima dei mondiali. Un momento cruciale per Allegri, atteso anche dalle sfide decisive in Champions League, a partire dal doppio incontro con il Maccabi Haifa (5 e 11 ottobre).

Sul fronte mercato, intanto dal Brasile trapelano voci che sul possibile interesse del Flamengo per Kaio Jorge, mentre in entrata ci sarebbe l'ipotesi Jordi Alba dal Barcellona.

Mercato Juventus, possibile rinforzo sulla fascia sinistra: Jordi Alba dal Barcellona

Quando mancano circa due mesi all'inizio delle trattative di mercato, dodici partite da giocare ed un mondiale subito dopo, i rumors non risparmiano la Juventus. Due le ipotesi che hanno colorato pagine e siti dei giornali, una in entrata e una in uscita. Il nodo terzino sinistro è uno dei crucci della Juve delle ultime stagioni, soprattutto in seguito alla decrescita del rendimento di Alex Sandro. A tal proposito, il quotidiano spagnolo Sport parla di un possibile interesse di Cherubini ed Arrivabene nei confronti di Jordi Alba, 33enne del Barcellona. In scadenza a giugno 2024, il giocatore potrebbe partire a fronte di un'offerta allettante nel mercato di gennaio.

In uscita invece, ci sarebbe Kaio Jorge. Arrivato alla Juve nell'estate 2021, quasi mai impiegato a causa dei numerosi infortuni. Classe 2002, l'attaccante potrebbe rientrare in Brasile con la formula del prestito, stavolta vestendo la maglia del Flamengo.

Dodici partite in 40 giorni, la Juventus vuole riscattarsi

Massimiliano Allegri ha ritrovati i giocatori impegnati con le nazionali e in queste ore è al lavoro in vista del tour de force che lo attende nei prossimi 40 giorni.

Il Bologna, primo di dodici avversari, è un avversario ostico che spesso ha messo in difficoltà la Vecchia Signora. Il cambio di panchina (Thiago Motta al posto di Mihajlovic) potrebbe inoltre riservare una brutta sorpresa alla Juve, così come accaduto nell'infausta trasferta di Monza, dove il neo arrivato Palladino (subentrato a Stroppa) ha battuto Vlahovic e compagni.

Il bomber serbo è uno degli uomini da ritrovare, colui che può far risollevare le sorti della Juventus. Da inizio stagione è andato a segno quattro volte in Serie A ed una volta con la Serbia, su assist dell'altro juventino Kostic. Il suo apporto è mancato in Champions League, dove è apparso offuscato e poco lucido. Non è rimasto a secco invece Milik, che, arrivato last minute, è comunque riuscito ad andare a segno in entrambe le competizioni. In attesa dei rientri eccellenti di Pogba e Chiesa, del rientro dalla squalifica di Di Maria, Allegri dovrà ripartire dal serbo e dal polacco per provare a recuperare terreno sui primi posti. Una fase cruciale, che non risparmierà i bianconeri da incontri con squadre di vertice, come Milan-Juventus di sabato 8 ottobre.