In queste ore, la Juventus sta cercando di capire i motivi della crisi di risultati in questo inizio stagione. Una causa della crisi bianconera è rappresentata dall'assenza per infortunio di diversi giocatori importanti, ma emerge anche qualche difficoltà sul piano della tenuta fisica e soprattutto mentale.

Dopo la gara persa contro il Benfica, come ha riportato "La Repubblica", Massimiliano Allegri e i giocatori della Juventus si sono ritrovati per un confronto semplice e diretto. I calciatori bianconeri avrebbero fatto una richiesta al loro allenatore: "Mister, abbiamo bisogno di certezze".

Tra i giocatori che si sono presi la responsabilità di parlare con franchezza ci sarebbero stati Gleison Bremer e Filip Kostic, ossia gli ultimi arrivati in rosa, che sembrano particolarmente determinati a uscire dalla crisi.

Pesano gli infortuni

La Juventus, in queste prima fase della stagione non ha mai potuto schierare la formazione tipo. Massimiliano Allegri aveva in mente un undici basato su Paul Pogba, Federico Chiesa e Angel Di Maria. Ma i primi due giocatori sono stati finora sempre assenti, mentre l'argentino è appena rientrato da un infortunio. Una delle difficoltà della Juventus è quindi sicuramente legata anche alle assenze.

Ma la squadra in queste settimane ha dimostrato di non avere continuità nel corso delle partite, spesso parte bene ma poi durante la gara la squadra si smarrisce.

Anche per questo motivo c'è stato un confronto diretto tra Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi. I primi a chiedere maggiori certezze sarebbero stati i nuovi acquisti come Gleison Bremer e Filip Kostic.

I problemi di formazione per la sfida col Monza

Per la gara contro il Monza, intanto, la Juventus non recupererà gli infortunati.

Infatti, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro non ce la faranno e salteranno il match contro i lombardi. Tutti e tre salteranno poi anche gli impegni in nazionale per tornare a disposizione dopo la sosta.

L'unico rientro a disposizione sarà quello di Wojciech Szczesny che si è rimesso dopo il problema alla caviglia, ma resta da capire se sarà titolare o se verrà confermato Mattia Perin.

Per quanto riguarda il resto della formazione non sembrano esserci grandi novità, viste le tante assenze. L'unico cambio potrebbe essere l'inserimento dal primo minuto di Angel Di Maria: resta però da capire se El Fideo possa giocare 90 minuti o meno.

Contro il Monza la Juventus dovrà fare a meno anche degli squalificati Milik e Cuadrado, espulsi nel controverso finale della partita contro la Salernitana.