L'Inter programma il futuro e starebbe pensando quali profili potrebbero rinforzare soprattutto il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni, il club nerazzurro potrebbe sostituire Edn Dzeko e Joaquin Corea con Marcus Thuram e Duvan Zapata. Al termine della stagione, questa operazioni potrebbero essere arricchite dalla trattativa che si potrebbe intavolare per Marco Asensio. Martin Satriano, in prestito all'Empoli, sta convincendo con le sue prestazioni e potrebbe restare alla corte di Simone Inzaghi per la prossima stagione.

Possibile restyling per l'attacco dell'Inter

La società presieduta dagli Zhang potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo nella prossima stagione. Edin Dzeko e Joaquin Correa potrebbero infatti fare le valigie. Il primo, sopratutto per un fattore anagrafico, non dovrebbe prolungare il rapporto mentre il secondo non avrebbe convinto a pieno lo staff tecnico. Gli eredi potrebbero essere Thuram del Borussia Mönchengladbach e Duvan Zapata dell'Atalanta. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2023 ed i contatti potrebbero iniziare già a gennaio. La sua valutazione di circa 30 milioni di euro potrebbe abbassarsi proprio perché ha il contratto in scadenza. L'attaccante colombiano non sta trovando continuità con l'Atalanta e potrebbe cambiare aria a fine stagione.

La sua valutazione sarebbe di circa 35 milioni di euro ed il suo contratto è in scadenza nel 2024. L'ex Udinese sarebbe un profilo, per caratteristiche tecniche, molto vicino a Romelu Lukaku e sarebbe molto congeniale al 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Idea Asensio per l'estate, Satriano avrebbe già convinto l'Inter

L'ultima suggestione per l'Inter sarebbe targata Marco Asensio.

Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e non sarebbe centrale nel progetto di Carlo Ancelotti. Il ragazzo piacerebbe molto al Milan che, però, dopo l'arrivo di Charles De Ketelaere potrebbe cambiare i piani. La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro e Giuseppe Marotta potrebbe intraprendere dei contatti nel mercato invernale per poi concretizzare l'operazione nella prossima estate.

Asensio potrebbe agire da seconda punta e garantire qualità al reparto. L'attacco dell'Inter, nel prossimo anno, potrebbe puntare anche su Martin Satriano, in prestito all'Empoli per quest'anno. Il classe 2001 avrebbe convinto lo staff dell'Inter con le sue prestazioni e potrebbe essere confermato nella rosa del futuro di Simone Inzaghi. Satriano potrebbe agire sia da prima punta che da seconda punta e molti club potrebbero bussare alle porte dell'Inter per assicurarsene il cartellino a fine anno.