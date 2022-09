La Juventus ha iniziato la stagione in maniera non ideale in campionato. Due vittorie e quattro pareggi in sei match non possono soddisfare tifosi e società bianconera, anche se il primo posto dista 4 punti. Senza contare le due sconfitte in Champions League contro il Paris Saint Germain e il Benfica. Di certo sorprendono non solo i risultati ma anche le prestazioni della squadra bianconera, basti pensare ai pareggi contro Sampdoria e Fiorentina ma soprattutto a quello contro la Salernitana. Un primo tempo davvero deludente contro i campani, con un 0 a 2 che poi è stato recuperato sul 2 a 2 e con i bianconeri che avrebbero potuto vincere se il Var e l'arbitro non avessero deciso di annullare un gol di Milik su presunto fuorigioco di Bonucci.

Come si nota dalle immagini è stato un errore evidente degli arbitri che ha condizionato il risultato ma di certo non attutisce le problematiche nel gioco della Juventus. Molto critico nei confronti della squadra di Allegri di recente è stato anche Paolo De Paola, il giornalista sportivo ha dichiarato che è stata una partita non ideale dei bianconeri e che il primo responsabile rimane Massimiliano Allegri essendone il tecnico. Il giornalista sportivo però non ha risparmiato critiche neanche per Pavel Nedved, il vice presidente non era presente in tribuna all'Allianz Stadium di Torino. Secondo De Paola la Juventus dovrebbe cambiare in dirigenza e nella guida tecnica, magari affidandosi ad uno come De Zerbi, attualmente senza panchina.

Il giornalista De Paola ha suggerito De Zerbi come nuovo tecnico della Juventus

'Per me l’assenza di Nedved dalla tribuna è clamorosa. Questo è un segnale importante, De Zerbi libero potrebbe essere un’idea, ideale per lo stile Juventus'. Queste le dichiarazioni di Paolo De Paola in riferimento alla possibilità di un ingaggio da parte della società bianconera dell'ex tecnico del Sassuolo e dello Shakhtar Donetsk come eventuale sostituto di Allegri.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Serve dignità nelle parole per chi siede sulla panchina della Juventus, è stata una partita vergognosa quella della squadra bianconera, al netto dell'episodio'. Ha poi sottolineato: 'Via Allegri e Nedved, serve un cambio radicale'. Attualmente però non sembrano esserci dei presupposti per un cambio in dirigenza ed uno nella guida tecnica.

Allegri ha la fiducia della società bianconera anche se le agenzie di scommesse hanno diminuito le quote per un eventuale esonero del tecnico, che è pagato a 5,5 rispetto al 11 di qualche settimana fa.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente si affiderà ad un nuovo tecnico in questa stagione. Per il 2023 potrebbe arrivarne uno ma molto dipenderà dai risultati della squadra bianconera. In questi giorni si parla del possibile ingaggio di Diego Pablo Simeone ma alla società bianconera piacerebbero anche Zidane e Deschamps.