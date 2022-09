La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente in campionato: 2 vittorie e 4 pareggi dimostrano le problematiche della squadra di Allegri, che non riesce a trovare un'impostazione di gioco e dei miglioramenti evidenti. L'arrivo di Paredes ha dato sicuramente qualità al gioco ma l'argentino non sembra sia supportato nella maniera ideale. Sorprende soprattutto il primo tempo disputato contro la Salernitana, in cui la Juventus ha subito due gol non riuscendo a costruire grandi azioni da gol. Diversa la prestazione nel secondo tempo in cui la squadra bianconera ha rischiato di vincere 3 a 2 e non lo ha fatto solo per un probabile errore del Var e dell'arbitro del match nella valutazione di un presunto fuorigioco di Bonucci nel gol di Milik.

Proprio l'ex Napoli ha iniziato la stagione in maniera importante, non solo garantendo prestazioni di livello a supporto di Vlahovic ma anche segnando gol. Sul match contro la Salernitana pareggiato 2 a 2 dalla Juventus ha voluto parlare anche Paolo Bargiggia, che ha sottolineato come la squadra bianconera non sia migliorata dall'arrivo di Allegri risalente oramai a quasi un anno e mezzo fa. Secondo il giornalista sportivo il tecnico della Juventus preferirebbe schierare titolare Milik e non Vlahovic nel ruolo di punta.

Paolo Bargiggia ha parlato della Juventus su questo inizio di stagione

''Non sono anti-Allegri, ma i bianconeri hanno un grande potenziale, eppure non rendono al meglio''. Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in riferimento a questo inizio di stagione da parte della squadra.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: ''Sulla prestazione della squadra incide tanto l’operato del tecnico. Il primo tempo della gara ha dimostrato che non è stato effettuato nessun miglioramento''. Bargiggia ha aggiunto che il tecnico continua ad affidarsi a formazioni ed ad idee di gioco diverse, il giornalista sportivo ha criticato soprattutto la decisione di schierare Kean a fianco di Vlahovic contro la Salernitana e non Milik, attualmente uno dei giocatori più in forma della Juventus.

Ha poi dichiarato: ''Se potesse Allegri farebbe giocare Milik titolare e non Vlahovic''.

Allegri non avrebbe fiducia di Vlahovic nel ruolo di punta centrale

Parole importanti che confermano a detta di Bargiggia come Allegri non abbia fiducia di Vlahovic nel ruolo di punta centrale. Il tecnico toscano chiede alla stessa non solo di finalizzare ma anche di sostenere le azioni offensive, cosa che l'ex Napoli sta dimostrando fare molto bene.

Il giornalista sportivo ha aggiunto che la decisione di Allegri di affidare il rigore a Bonucci e non a Vlahovic (che è il rigorista) dimostrerebbe la mancata fiducia del tecnico nei confronti del giocatore.