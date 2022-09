La Juventus è stata una delle società più impegnate nel Calciomercato estivo. Tanti acquisti per i bianconeri, che hanno riguardato tutti i settori, dalla difesa al centrocampo fino ad arrivare al settore avanzato. Sono arrivati Pogba, Di Maria, Kostic, Milik e Bremer, ci si aspetta anche nel 2023 un mercato importante anche in considerazione di tanti bianconeri in scadenza di contratto a giugno. Parliamo di Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot, a questi bisogna aggiungere i 35 anni di Bonucci e i 31 di Danilo.

Per questo uno dei settori che potrebbe essere maggiormente rinforzato è proprio la difesa.

Si parla del possibile arrivo di Igor della Fiorentina e di quello di Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Un altro giocatore sta confermando tutte le sue qualità nel campionato italiano dopo la scorsa stagione in cui ha attirato l'interesse di società importanti come il West Ham e il Milan. Parliamo del difensore centrale Jakub Kiwior, nella scorsa stagione l'ex tecnico della Spezia attualmente al Bologna Thiago Motta lo ha impiegato come centrocampista davanti alla difesa, nell'attuale invece Gotti lo sta schiarando come difensore centrale con risultati notevoli. Di recente ha ricevuto gli elogi nella nazionale della Polonia da Lewandowski. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus potrebbe presentare un'offerta per il giocatore.

Nel recente calciomercato estivo è stato vicino al trasferimento al West Ham, alla fine però è rimasto allo Spezia.

Possibile offerta della Juventus per Kiwior

La Juventus potrebbe acquistare Jakuk Kiwior. Il centrale dello Spezia piace molto alla società bianconera, in questa stagione ha già disputato 7 match da titolare nella società ligure nel campionato italiano ed un match in Coppa Italia.

Una crescita evidente quella del giocatore, che ha giocato il suo primo match con la nazionale della Polonia a giugno 2022. Di recente ha ricevuto gli elogi da Robert Lewandowski, che ha sottolineato come sia un giocatore dalle qualità importanti. È stato vicino al trasferimento al West Ham nel recente calciomercato estivo.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche del Milan, che è sempre brava a valutare giovani. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, che potrebbe incrementare a fine stagione se dovesse continuare a confermarsi con lo Spezia.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per acquistare un terzino, se non a gennaio, a giugno. La società bianconera valuta diversi giocatori che vanno in scadenza a giugno. Uno dei preferiti è Alejandro Grimaldo, giocatore del Benfica che si sta confermando anche in questa stagione. Piacciono anche dei centrocampisti, su tutti N'Golo Kanté, Ilkay Gundogan e Douglas Luiz.