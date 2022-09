La Juventus è attesa da un 2023 molto importante in quanto potrebbe rinforzare in maniera decisa diversi ruoli. C'è l'esigenza di migliorare ulteriormente una rosa che ha bisogno di acquisti soprattutto in difesa. Tanti bianconeri potrebbero lasciare Torino per motivi anagrafici ed economici, in particolar modo quelli in scadenza di contratto a giugno. Proprio in difesa ci sono due giocatori che sono stati riferimenti della società bianconera nelle ultime stagioni ma che negli ultimi mesi hanno diminuito la qualità delle loro prestazioni. Ci riferiamo ad Alex Sandro e Cuadrado, che guadagnano rispettivamente 6 milioni e 5 milioni di euro netti a stagione ed hanno un contratto in scadenza a giugno.

Difficile pensare ad un ruolo prolungamento di contratto, la Juventus starebbe lavorando già all'acquisto di un terzino sinistro per il post Alex Sandro. Si è parlato molto di Alejandro Grimaldo, che la società bianconera ha avuto già modo di ammirare in Juventus - Benfica di Champions League, match vinto dai portoghesi per 2 a 1. Altro nome che piace ai bianconeri è quello di Rami Bensebaini, nazionale algerino del Borussia Monchengladbach anche lui in scadenza di contratto con la società tedesca a giugno. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus potrebbe decidere di ingaggiarlo a giugno, arriverebbe quindi a parametro zero nella società bianconera.

Possibile offerta della Juventus per Bensebaini, in scadenza di contratto a giugno

La Juventus starebbe valutando il dopo Alex Sandro per il 2023. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe ingaggiare Rami Bensebaini, giocatore del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto a giugno. In questo inizio di stagione il giocatore ha disputato fino ad adesso 6 match nel campionato tedesco segnando 2 gol, a queste bisogna aggiungere 1 match in Coppa di Germania ed 1 gol.

E' nazionale algerino dal 2017 e fino ad adesso ha giocato 49 match segnando 2 gol. Da tre stagioni al Borussia Monchengladblach, la società tedesca lo acquistò nel 2019 dal Rennes per circa 8 milioni di euro. Ha iniziato la sua carriera professionale in Algeria prima di trasferirsi in Belgio ed arrivare nel 2015 al Montpellier.

Successivamente le esperienze professionali al Paradou, poi al Rennes fino al trasferimento al Borussia Monchengladbach.

Il mercato della Juve

La Juventus valuta altri giocatori che vanno in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno. Potrebbe arrivare già a gennaio a prezzo vantaggioso un centrale di sinistra, il preferito sembra essere Evan N'Dicka, giocatore dell'Eintracht Francoforte. Per il centrocampo si lavora per giugno, piacciono Tielemans del Leicester, Kanté del Chelsea e Douglas Luiz dell'Aston Villa.