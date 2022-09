La Juventus è reduce da una prima parte di stagione deludente dal punto di vista del gioco e dei risultati. La pausa per le nazionali arriva in un momento difficile, con la squadra bianconera a rischio di non qualificarsi neppure agli ottavi di finale di Champions League: ai bianconeri servono quattro vittorie nelle rimanenti partite, nelle quali dovranno sfidare in terra portoghese il Benfica oltre il Maccabi Haifa in Israele e a Torino, oltre il Paris Saint Germain nell'ultimo match del girone previsto a novembre a Torino.

In campionato invece la distanza dal primo posto è di 7 punti, con il Napoli e l'Atalanta attualmente prime in classifica.

Nonostante tutto Massimiliano Allegri sembra essere confermato dalla società bianconera. Molto dipenderà comunque dai risultati che raggiungerà la squadra bianconera a ottobre. Intanto diverse indiscrezioni di mercato alludono a una possibile sostituzione del tecnico, con nomi importanti che sarebbero valutati dalla società bianconera: da Zidane a Deschamps fino a Tuchel, ma anche Conte (non nell'immediato ma per giugno). In tal caso potrebbe essere ingaggiato un traghettatore fino a giugno.

Nelle ultime ore si parla però anche del possibile arrivo a Torino di Paulo Sousa, attualmente senza panchina.

Ipotesi Paulo Sousa come sostituto di Allegri

Secondo alcune indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe sostituire Massimiliano Allegri con Paulo Sousa.

Il tecnico portoghese è attualmente senza panchina e valuterebbe un'eventuale esperienza professionale nella società bianconera. Da giocatore, alla Juventus, ha contribuito alla vittoria della Champions League nel 1996.

Come tecnico il portoghese ha iniziato nel 2008 come vice-allenatore della nazionale portoghese. Esperienze professionali in Inghilterra con società come Queen's Park Rangers, Leicester e Swansea ma anche in Francia con il Bordeaux e in Italia alla Fiorentina.

Le ultime sono quelle da commissario tecnico della Polonia e da tecnico del Flamengo, fino a giugno 2022.

Il portoghese piacerebbe anche al Verona, che starebbe valutando la sostituzione di Cioffi.

L'ipotesi Montero come traghettatore

La Juventus potrebbe valutare anche la possibilità di affidarsi a un traghettatore se non dovessero arrivare miglioramenti nei risultati da qui a novembre.

A tal riguardo potrebbe essere Paolo Montero il tecnico giusto per la società bianconera, già parte integrante della Juventus, essendo allenatore della Primavera bianconera.