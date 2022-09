La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente. In campionato sono arrivate due vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta contro il Monza, a cui bisogna aggiungerne altre due in Champions League contro il Paris Saint Germain e il Benfica. Una situazione sorprendente, se consideriamo il livello della rosa bianconera anche se il tecnico Massimiliano Allegri non ha potuto schierare gli infortunati Pogba e Chiesa, oltre al fatto che anche Di Maria ha saltato diversi match per infortuni muscolari. In una situazione non facile dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni non sono mancate, però, le notizie piacevoli, su tutte l'impatto che ha avuto Arkadiusz Milik nella sua nuova società.

Il centravanti ex Napoli si è trasferito alla Juventus in prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro. In 4 match di campionato ha segnato 2 gol, a cui bisogna aggiungere un altro gol in Champions League in 2 match disputati. Allegri lo sta schierando insieme a Vlahovic in quanto Milik è bravo non solo a finalizzare ma anche a supportare la punta. Di Milik ha voluto parlare anche il suo compagno di nazionale Robert Lewandowski. Il giocatore del Barcellona, in una recente intervista, ha sottolineato di aver detto al classe 1994 che la maglia della Juventus gli sta bene. Ha aggiunto, poi, che è importante che entrambi siano in forma perché è un vantaggio per la nazionale della Polonia.

Robert Lewandowski ha parlato di Milik

'Ho detto a Milik che la maglia della Juventus gli sta bene… La cosa più importante è che facciamo bene: siamo sempre andati d’accordo dentro e fuori dal campo'. Queste le dichiarazioni di Robert Lewandowski in una recente intervista. La punta del Barcellona ha aggiunto: 'Tenendo presente che giochiamo entrambi regolarmente e siamo in forma, potrebbe essere un vantaggio per la Nazionale e spero che in queste partite si veda'.

Parole importanti che confermano la stima professionale ed umana fra i due giocatori. Entrambi hanno iniziato la stagione in maniera importante: abbiamo parlato dei dati di Milik, per quanto riguarda, invece, Lewandowski ha disputato fino ad adesso 6 match nel campionato spagnolo segnando 8 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 2 match in Champions League e 3 gol segnati. Un inizio ideale quello di Lewandowski al Barcellona, il giocatore si è trasferito nella società spagnola nel recente Calciomercato estivo dopo aver vinto diversi trofei con il Bayern Monaco.

Il mercato della Juventus

La Juventus, nel recente calciomercato estivo, ha deciso di acquistare Arkadiusz Milik. Un trasferimento sorprendente se pensiamo che la società bianconera stava valutando l'acquisto di Memphis Depay. Alla fine è arrivato l'ex Napoli in prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro. Considerando l'inizio di stagione il riscatto del giocatore dall'Olympique Marsiglia è una possibilità concreta. Come dicevamo, è utile perché può giocare sia come prima punta che come supporto al centravanti.