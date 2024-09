Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato alla Juventus e ai cambiamenti che la squadra bianconera sta attuando grazie alla gestione di Thiago Motta. Un allenatore che, secondo Pedullà, è riuscito a mostrare più idee in tre mesi rispetto ai precedenti tre anni di Massimiliano Allegri.

Pedullà: 'Si è visto più in 90 giorni che in tre anni della precedente stagione'

"Si è visto più in 90 giorni che in tre anni della precedente stagione", queste sono le parole dette da Alfredo Pedullà in un video registrato sul proprio canale Youtube.

Il giornalista ha continuato dicendo: "Si è vista un'alba di una nuova idea che non porta ad un tramonto ma a concetti chiari e basilari che non appartengono all'improvvisazione. Questa è una squadra che va in campo sapendo cosa deve fare, quando la deve fare e come la deve fare. Poi la condizione non è al top, gli acquisti sono arrivati tardi, i progressi dovranno far parte di un percorso ma già si vede qualcosa di importante".

Pedullà ha aggiunto: "Cosa si vede? La mentalità, ossia andare in vantaggio a Genoa dopo un primo tempo non bello, sfruttare l'occasione dell'episodio e non chiudersi dentro a un fortino come accadeva nella scorsa annata. Queste sono cose che la Juve non fa più ma anzi quando va in vantaggio cerca il gol del raddoppio per chiudere il match".

Il giornalista ha concluso sottolineando: "Chi difende il precedente allenatore della Juventus sottolineando come la formazione piemontese non avesse dei calciatori all'altezza sotto la sua gestione si dimentica che molti di quelli elementi li ha voluti proprio il livornese".

I tifosi rispondono a Pedullà: 'Allegri poteva stare anche 10 anni ma non avrebbe mai costruito una squadra'

Le parole scritte da Pedullà hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Allegri poteva stare anche dieci anni non avrebbe costruito una squadra perché lui si limita a gestire i calciatori, Thiago invece costruisce una squadra con schemi e idee e questo fa pensare che col tempo potrà solo crescere", dice un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Grazie al ds Giuntoli e al mister Motta sono ritornato a rivedere la Juve dopo tre anni di umiliazioni, di pallate in faccia prese che avevano disonorato il blasone di questa gloriosa squadra. Fino a ad ora tutti i giocatori acquistati ma anche i ragazzi Next che non conoscevo mi hanno sorpreso in positivo. Dico a Giuntoli e a mister Motta: grazie".

Infine un utente scrive: "Per quello che ci sta facendo vedere Thiago meriterebbe già un prolungamento di contratto. Se abbiamo dato tre anni al predecessore lui ne dovrebbe avere 10 almeno già con questo inizio".