Uno degli argomenti principali del Cda della Juventus, che si è riunito nel tardo pomeriggio di ieri 23 settembre è stato il nuovo rosso in bilancio da 254 milioni di euro presentato agli azionisti. Per tamponare in parte le perdite, la società piemontese potrebbe dunque cedere o non rinnovare il contratto ad alcuni calciatori dall'emolumento particolarmente oneroso tra i quali ci sarebbero Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado ed Adrien Rabiot.

Juve, è rosso in bilancio: a rischiare potrebbero essere alcuni elementi della vecchia guardia

I dieci membri del Cda della Juventus, che è andato in scena ieri pomeriggio, hanno trattato diversi argomenti.

Uno di quelli che ha destato maggiore attenzione, è stato il nuovo rosso da 254 milioni di euro che la compagine bianconera presenterà nel prossimo bilancio. Un debito importante, che la società piemontese potrebbe in parte coprire risparmiando da alcuni tagli di stipendi particolarmente onerosi. Secondo le indiscrezioni quindi, a rischiare il posto, sarebbero alcuni degli elementi della vecchia guardia, come per esempio Leonardo Bonucci. Il capitano della formazione torinese, non vivrebbe un momento particolarmente fortunato, con un presunto alterco avuto con Allegri e la contestazione riservatagli dalla curva Juventina per delle prestazioni e dei susseguenti comportamenti, ritenuti non da leader.

Il trentacinquenne da Viterbo dunque, potrebbe lasciare la Continassa a fine campionato o prolungare un contratto che scadrà nel 2024, ad uno stipendio ridotto rispetto ai 6,5 milioni di euro percepiti finora. Un altro elemento della retroguardia bianconera che sarebbe messo in discussione, risulterebbe essere Daniele Rugani.

Il centrale toscano classe '94 rimasto alla Continassa nonostante i vari tentativi che Cherubini avrebbe fatto per cederlo, potrebbe comunque tornare sul mercato già da gennaio, sgravando eventualmente i conti della Vecchia Signora di 3,5 milioni di euro.

Juventus, Cuadrado e Alex Sandro potrebbero salutare, Rabiot e Kean pure

La Juventus nel prossimo mercato estivo vorrebbe rinnovare le corsie, sia per una questione anagrafica sia per una questione di costi. Alex Sandro e Cuadrado infatti, percepiscono attualmente uno stipendio che complessivamente pesa sul bilancio dei bianconeri circa 11 milioni di euro. Entrambi, andranno in scadenza di contratto nel 2023 e secondo le indiscrezioni, la Vecchia Signora potrebbe lasciare che ambedue concludano l'annata calcistica in corso per poi perderli a parametro 0. Sull'onda di questa notizia, per il colombiano si starebbe riaccendendo l'interessamento di Beppe Marotta, ad dell'Inter. Destino analogo ai due fluidificanti, potrebbe toccare ad Adrien Rabiot, centrocampista già messo sul mercato la scorsa estate da Cherubini.

Il contratto del francese, salvo cambiamenti, si esaurirà con i bianconeri al termine di questo campionato, facendo potenzialmente risparmiare alle casse della formazione piemontese, 7 milioni di euro. Infine, un altro dei calciatori che potrebbe salutare la Continassa per motivi economici sarebbe Moise Keane. L'attaccante costato circa 28 milioni di euro non avrebbe convinto Allegri e la società, che vorrebbe recuperare l'investimento da circa 28 milioni fatto per lui.