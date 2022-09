Juventus-Bologna del 2 ottobre sarà una gara molto delicata per entrambe le contendenti che stanno attraversando una crisi di gioco e di risultati. I padroni di casa bianconeri si trovano infatti all’ottavo posto (a 7 punti dal vertice della classifica) e sono in difficoltà anche nel girone di Champions League [VIDEO] dove hanno collezionato due sconfitte in altrettanti incontri. Nonostante questo periodo poco brillante, il tecnico Massimiliano Allegri continua a godere della fiducia della società [VIDEO] anche se sono in molti a ritenere il cambio di guida tecnica la possibile soluzione ai problemi emersi in questo avvio di stagione.

Gli ospiti fino a questo momento hanno ottenuto soltanto sei punti in sette partite e si trovano a due sole lunghezze dalla terzultima posizione occupata dal Monza. I felsinei hanno già cambiato l’allenatore, dal momento che Sinisa Mihajlovic è stato esonerato e sostituito da Thiago Motta.

Il confronto dell’ottava giornata mette quindi in palio punti molto importanti che consentirebbero alla vincitrice di uscire dall’attuale crisi di risultati. Le probabili formazioni di Juventus-Bologna, in programma domenica 2 ottobre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, valida per l’8^ giornata della Serie A 2022/2023, saranno prive di molti elementi dell’organico dei padroni di casa mentre gli ospiti dovrebbero avere la rosa praticamente al completo.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi con il 3-5-2 e con Szczesny al rientro come portiere titolare dopo aver smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fuori per alcune gare.

Il reparto arretrato vede tutti gli effettivi a disposizione e quindi dal primo minuto dovrebbe esserci spazio per Danilo, Bonucci e Bremer.

In mediana sulle corsie esterne ci sono tre giocatori per due posti, che dovrebbero essere occupati da Cuadrado e Kostic con Alex Sandro a disposizione in panchina.

In posizione centrale non possono essere utilizzati i lungodegenti Chiesa e Pogba, mentre Di Maria deve scontare due turni di squalifica dopo l’espulsione rimediata nella sfida contro il Monza. I prescelti come titolari dovrebbero quindi essere McKennie, Paredes e Rabiot con invece Locatelli e Miretti inizialmente tra le riserve.

In avanti pochi dubbi sulla coppia formata da Vlahovic e Milik in netto vantaggio su Kean.

Qui Bologna

Il Bologna dovrebbe sfidare i bianconeri affidandosi al 4-2-3-1 e con Skorupski nel ruolo di estremo difensore titolare.

In difesa è indisponibile Soumaoro che dovrà stare ancora fuori per circa un mese e quindi in posizione centrale dovrebbero giocare Lucumi e Posch, in vantaggio su Bonifazi, mentre sulle fasce laterali De Silvestri dovrebbe agire a destra mentre a sinistra Lykogiannis appare favorito su Cambiaso.

A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Medel e Schouten in vantaggio su Dominguez e Ferguson.

Nel reparto avanzato Motta dovrebbe recuperare anche Sansone, che però dovrebbe partire dalla panchina, e quindi disporre di tutti gli effettivi a disposizione.

Alle spalle dell’intoccabile Arnautovic dovrebbero quindi essere schierati Orsolini, Soriano e Barrow, con Vignato pronto a subentrare dalla panchina in caso di necessità.

Probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, De Sciglio, Gatti, Fagioli, Locatelli, Miretti, Barbieri, Iling-Junior, Barrenechea, Soulè, Kean. Allenatore: Allegri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumi, Posch, Lykogiannis; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Bonifazi, Moro, Aebischer, Dominguez, Cambiaso, Sosa, Ferguson, Kasius, Vignato, Zirkee, Sansone. Allenatore: Motta.