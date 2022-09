In questi giorni, il nome di Antonio Conte è stato nuovamente accostato alla Juventus. La crisi bianconera ha aperto alla possibilità di vedere un nuovo cambio in panchina. Ma almeno per il momento Massimiliano Allegri sembra ben saldo al suo posto. Il tecnico livornese godrebbe della fiducia di Andrea Agnelli e per ora non ci sarebbe in programma nessuna rivoluzione. Ma la Juventus dovrà uscire dalla crisi per evitare nuovi scossoni. Inoltre, non è da escludere un cambio a fine stagione ma anche in questo caso tutto dipenderà dai risultati del campo.

Se Allegri porterà a casa gli obiettivi prefissati non ci saranno pericoli per la sua panchina anche perché ha un contatto fino al 2025. In caso contrario, invece, la Juventus potrebbe sollevarlo dall'incarico anche perché in casa bianconera ci sarebbe Pavel Nedved che spinge per un cambio. A fine stagione la Juventus potrebbe decidere di richiamare Antonio Conte e il tecnico salentino, come ha rivelato il Daily Star, avrebbe aperto alla possibilità di tornare in Italia e in particolare al Torino.

Conte potrebbe lasciare il Tottenham

In questi giorni si parla molto di un possibile ritorno alla Juventus di Antonio Conte. Il tecnico salentino a fine stagione potrebbe decidere di non rinnovare con il Tottenham.

Conte potrebbe decidere di accettare una nuova avventura e chissà che il suo destino non si intrecci con quello dei colori bianconeri. Ma adesso sembrano essere tutti discorsi prematuri. Infatti, la Juventus spera che sia proprio Massimiliano Allegri a guidare la squadra fuori dalla crisi. La stagione è appena iniziata e il tempo per invertire la rotta sembra esserci.

Ma molto dipenderà da cosa succederà in campo. Un primo bilancio probabilmente verrà tracciato solo alla pausa per i mondiali. Dunque dal 2 ottobre al 13 novembre la Juventus si giocherà tanto e dovrà ottenere risultati migliori.

Conte e l'addio nel 2014

I tifosi della Juventus si stanno dividendo su quello che potrebbe essere un eventuale ritorno di Conte in bianconero.

Il tecnico salentino e la Vecchia Signora si sono lasciati nell'estate 2014 in modo burrascoso. Conte si era dimesso dopo un giorno appena di ritiro e la Juventus prese Massimiliano Allegri per sostituirlo. Adesso a distanza di molti anni alcuni tifosi bianconeri non hanno dimenticato quell'addio così repentino perciò non vedrebbero di buon occhio un suo ritorno. Inoltre, il passaggio all'Inter di Conte sembra essere un'altra macchina difficile da cancellare per parte della tifoseria. Poi, invece, ci sono alcuni fan bianconeri che vedrebbero di buon occhio un ritorno del tecnico salentino perché porterebbe quel DNA che sembra essere perduto. In ogni caso, eventualmente, se ne riparlerà a giugno visto per ora Massimiliano Allegri non sembra essere in discussione.