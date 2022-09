La Juventus è reduce da una settimana davvero difficile per quanto riguarda i risultati: dopo il pareggio 2-2 in casa contro la Salernitana in Serie A, ieri è arrivata la sconfitta interna per 2-1 in Champions League contro il Benfica

A pesare sul risultato nel match di campionato contro la Salernitana è stata soprattutto la gestione della sala Var guidata da Luca Banti e la direzione dell'arbitro della partita Matteo Marcenaro, che prima non hanno annullato il gol di Candreva per fallo di mano e soprattutto poi, in pieno recupero, hanno deciso di annullare invece quello di Milik per un presunto fuorigioco attivo di Bonucci.

Dalle immagini si nota non solo il fatto che il centrale fosse tenuto in gioco da Candreva, ma anche che era ininfluente la sua posizione non avendo neanche toccato il pallone.

Nonostante questi fatti il presidente della Figc Gravina ha giustificato il lavoro di Luca Banti e Matteo Marcenaro e indirettamente lo ha fatto anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, il quale ha confermato sia Banti al Var che Marcenaro come quarto uomo per la settimana giornata di campionato.

In particolare questo weekend Banti sarà impegnato a Cagliari sempre al Var e Marcenaro invece sarà a Firenze come quarto uomo.

Sia la Figc che l'Associazione Italiana Arbitri hanno ritenuto evidentemente non grave l'errore di valutazione dei due fischietti in merito soprattutto all'episodio dell'annullamento del gol di Milik in Juventus-Salernitana, che avrebbe potuto portare i bianconeri al 3-2 finale.

Il designatore ha confermato Banti alla Var nel big match di Serie B Cagliari-Bari, mentre invece Marcenaro sarà il quarto uomo in Fiorentina-Verona.

In questi giorni la gran parte dei giornali sportivi italiani ha sottolineato come l'episodio del possibile 3-2 di Milik annullato è uno degli errori più gravi da quando è stata introdotta la Var. Sorprende in particolare come non siano state valutate tutte le immagini a disposizione, in particolare quella riguardante la posizione di Candreva che teneva in gioco Bonucci. Un fermo immagine che poi, nei giorni successivi alla partita, è circolato molto sui social network e ha evidenziato la regolarità della rete dei bianconeri.