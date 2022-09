Domenica 11 settembre alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Salernitana, gara valida per la 6^ giornata di Serie A 22/23. I bianconeri, nel turno precedente, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro la Fiorentina di Italiano: in rete Milik per i piemontesi e Kouame per la squadra toscana. I granata del sud, invece, hanno ottenuto un punto nel pareggio casalingo per 2-2 contro l'Empoli di Zanetti: in goal Mazzocchi e Dia per la Salernitana, mentre Lammers e Satriano sono stati i marcatori per gli azzurri.

Statistiche: l'ultima vittoria della Salernitana contro la Juventus nel massimo campionato italiano risale al 2 maggio 1999, quando i campani s'imposero di misura in casa per 1-0.

Juventus, 4-3-3 per Allegri

Mister Allegri e la sua Juventus vorranno dimenticare prima possibile la sconfitta europea contro il Paris Saint-Germain (2-1) e per farlo non ci sarà miglior occasione che tornare alla vittoria in Serie A, magari proprio nel prossimo match contro la Salernitana. La probabile formazione che metterà in campo l'allenatore ex Cagliari potrebbe avere il 4-3-3 come modulo iniziale, con Perin tra i pali. Difesa a quattro che avrà buone chance di vantare come titolari De Sciglio e Alex Sandro come terzini, mentre la coppia Bremer-Danilo farà da scudo in mezzo. Oltre al possibile impiego dal 1' del regista Paredes a centrocampo, dovremmo trovare ai suoi lati McKennie e Locatelli.

Con Di Maria e Chiesa ancora fuori per infortunio, infine, il tridente bianconero potrebbe essere formato da Vlahovic al centro con Kostic alla sua sinistra e Cuadrado sul fronte destro. Da valutare le condizioni fisiche di Szczesny e Rabiot, mentre salteranno la gara causa infortunio Akè, Kaio Jorge e Pogba.

Salernitana, panchina per Piatek

Davide Nicola e la sua Salernitana stanno disputando un pregevole inizio di stagione, grazie soprattutto alle ottime prestazioni di Vilhena, Dia e Mazzocchi, che lo vedono ad un onorevole 10° posto in campionato. Fare punti in casa della Vecchia Signora non sarà, almeno sulla carta, un'impresa semplice ma l'allenatore di Luserna San Giovanni ci tenterà comunque puntando sul 3-5-2, con Sepe in porta.

Triade arretrata che dovrebbe essere formata da Gyomber, Bronn e Fazio. Cerniera di centrocampo che, con ogni probabilità, avrà come titolari Candreva e Mazzocchi come esterni, mentre Coulibaly, Maggiore e Vilhena agiranno al centro del reparto. Piatek, infine, dovrebbe partire dalla panchina lasciando spazio alla coppia d'attacco composta da Dia e Bonazzoli.

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana:

Juventus (4-3-3): Perin, Alex Sandro, Danilo, Bremer, De Sciglio, Locatelli, Paredes, McKennie, Kostic, Vlahovic, Cuadrado. Allenatore: Allegri.

Salernitana (3-5-2): Sepe, Gyomber, Bronn, Fazio, Candreva, Coulibaly, Vilhena, Maggiore, Mazzocchi, Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.