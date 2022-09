La Juventus ha iniziato la stagione nella maniera non ideale in campionato. In 5 match i bianconeri ne hanno vinte 2 pareggiandone 3, segnale evidente di come la squadra non riesca a trovare continuità nei risultati ma anche nelle prestazioni. Contro la Fiorentina la Juventus ha dimostrato di subire il gioco degli avversari a tal punto che il pareggio è stato un risultato ottimale per quello che si è visto. Miglioramenti sono arrivati nella prima giornata di Champions League contro il Paris Saint Germain, anche se è arrivata la prima sconfitta stagionale per 2 a 1.

Di certo prima del match contro i francesi non sono mancate critiche pesanti nei confronti di Massimiliano Allegri per l'impostazione di gioco della sua squadra. Sui social ha spopolato e spopola l'hashtag #AllegriOut , in questi giorni però sono arrivate delle critiche anche ad Andrea Agnelli. Al presidente della società bianconera diversi tifosi rimproverano di aver richiamato sulla panchina il tecnico toscano, che aveva lasciato Torino nel 2019 dopo aver vinto molto nelle competizioni nazionali ed esser arrivato per ben due volte in finale di Champions League. Secondo molti utenti il presidente sarebbe pronto ad affidare la panchina della Juventus a Massimiliano Allegri anche se la squadra dovesse giocare il campionato di Serie B.

Diversi utenti sui social hanno criticato il presidente Agnelli

'Penso che Agnelli non cambierà allenatore, per non ammettere il suo fallimento'. Questo uno dei post su Twitter di un utente che ha voluto sottolineare come il presidente Agnelli sia molto legato a Massimiliano Allegri. D'altronde si tratta di una sua scelta quella di affidare di nuovo la panchina della società bianconera al toscano nel 2021 dopo che era andato via nel 2019.

Un altro utente ha scritto: 'Se Allegri dovesse retrocedere, Agnelli gli affiderebbe il compito della promozione in Serie A. Battute a parte (mica tanto) non verrà mai esonerato anzi penso che presto sentiremo parlare di prolungamento di contratto'. Parole importanti quelle di molti tifosi bianconeri, d'altronde da tempo che su Twitter è stato lanciato l'hashtag #AllegriOut, soprattutto dopo la deludente scorsa stagione con la Juventus che dopo tempo non ha vinto nessuna competizione nazionale.

Come è noto la scorsa stagione i bianconeri sono arrivati quarti in campionato ed hanno perso le finali di Supercoppa italiana e di Coppa Italia contro l'Inter.

Il match di Champions League fra Paris Saint Germain e Juventus

La Juventus ha disputato un match importante contro il Paris Saint Germain. Allegri ha saputo leggerla molto bene, passando da un 3-5-2 ad un 4-4-2 nel secondo tempo, con i bianconeri che sono andati vicini al pareggio. Ci si aspetta che queste prestazioni vengano confermate anche in campionato considerando che la Juventus deve recuperare dei punti dai primi posti.