I top club inglesi guardano con grande interesse in casa Inter. Dopo Dumfries, il Chelsea sarebbe interessato ad un altro perno dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, ovvero Alessandro Bastoni con i Blues pronti ad un'offerta già nel mercato di gennaio.

Inter, possibile offerta del Chelsea per Bastoni

Secondo le ultime notizie di Calciomercato, la società inglese vorrebbe effettuare un mercato a cinque stelle per puntellare la rosa a disposizione del neo tecnico Potter così da risalire la china in campionato e recitare un ruolo importante anche in Champions League.

Nonostante l'arrivo di Koulibaly dal Napoli in estate, i Blues vorrebbero completare la retroguardia con un altro grande acquisto a gennaio e per questo avrebbero messo gli occhi su Bastoni, perno della difesa dell'Inter.

Il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 50 milioni di euro per convincere la società nerazzurra e cedere il centrale italiano. Difficile che l'Inter si possa privare di un elemento così importante nel mercato invernale ma molto dipenderà dalla volontà del calciatore che ha più volte rimarcato il desiderio di continuare a vestire la maglia nerazzurra ma anche dalle altre situazioni che coinvolgono i colleghi di reparto.

Infatti, resta da monitorare il futuro di Milan Skriniar con il Paris Saint Germain che potrebbe ritornare alla carica già a gennaio dopo l'infortunio di Kimpembè.

Inter, 2-0 al Viktoria Plzen: bene Dzeko ed Acerbi

In attesa di capire le mosse di mercato a gennaio, l'Inter conquista i primi tre punti della sua campagna in Champions League. I nerazzurri battono 2-0 il Viktoria Plzen grazie al 2-0 firmato da Edin Dzeko e Denzel Dumfries. Una vittoria fondamentale per la formazione di Inzaghi che si giocherà il passaggio del turno nel doppio confronto con il Barcellona.

Fin dalle prime battute, la formazione nerazzurra controlla il match e passa in vantaggio con la combinazione Correa-Dzeko, con il bomber bosniaco che firma l'1-0 con un diagonale preciso; 29 esimo centro per il Cigno di Sarajevo nella massima competizione europea. Nella ripresa, l'undici di Inzaghi amministra il risultato e chiude la contesa in contropiede con Dumfries che servito da Dzeko firma il 2-0.

Una prestazione che dà fiducia all'Inter in vista del difficile impegno della Dacia Arena contro l'Udinese di Sottil, reduce da tre vittorie consecutive. Grande prestazione di Edin Dzeko, autore di un gol e assist, ma anche di Francesco Acerbi che ha guidato la retroguardia con personalità. Il centrale italiano vuole ritagliarsi uno spazio importante e magari scalzare De Vrij nel ruolo di centrale nella difesa a tre di Inzaghi.