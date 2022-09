Nelle scorse ore Massimiliano Allegri ha fatto una chiacchierata con il giornalista sportivo Mario Sconcerti e le sue parole sono finite sul "Corriere della Sera". Quella rilasciata dal tecnico livornese non era una vera intervista, come ha spiegato lui stesso in conferenza stampa: "Con Sconcerti è stata una chiacchierata".

Stando a quanto afferma "La Gazzetta dello Sport", la Juventus potrebbe decidere di multare Allegri perché questa chiacchierata non sarebbe stata concordata con la società.

Inoltre, sempre secondo il quotidiano sportivo, qualche giocatore non avrebbe apprezzato le analisi fatte da Massimiliano Allegri nella chiacchierata con Sconcerti.

Al momento non arrivano comunque conferme da parte della società su questa possibile sanzione al tecnico toscano.

Intanto la Juventus deve recuperare gli infortunati

La Juventus oggi giocherà contro il Monza, poi nelle prossime settimane, dovrà cercare di sfruttare la pausa per le nazionali per recuperare i giocatori infortunati. Quello delle assenze è stato il principale problema dei bianconeri in questa prima fase della stagione.

In particolare l'obiettivo sarà quello di rimettere in forma Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro. Questi tre giocatori si sono fermati nelle ultime settimane a causa di fastidi muscolari. Il rientro dei tre sarà fondamentale, perché dopo la sosta ci sarà un filotto di partite davvero importantissime per la Juventus.

I bianconeri si dovranno giocare il tutto per tutto in Champions League per provare a centrare un passaggio agli ottavi che al momento sembra insperato. In campionato, invece, dovranno recuperare terreno per arrivare in una buona posizione alla pausa per i Mondiali. Dopo la sosta che sta per iniziare, da inizio ottobre si tirerà dritti sino al 13 novembre e i bianconeri giocheranno diversi big match come quelli contro Milan, Torino, Inter e Lazio.

Nelle prossime settimane, inoltre, si capirà anche qualcosa in più sui recuperi di Paul Pogba e Federico Chiesa. Quest'ultimo sta meglio ha ripreso a correre in campo e il ginocchio non si sta gonfiando. Il prossimo step per Chiesa sarà quello di tornare parzialmente in gruppo, poi si capirà se riuscirà ad essere a disposizione prima del Mondiale o meno.

Mentre Paul Pogba è stato operato lo scorso 5 settembre e il suo rientro è previsto in 6/8 settimane. Pertanto la sensazione è che il francese sarà a disposizione dei bianconeri solo a gennaio 2023.