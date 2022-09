La Juventus è attesa da giorni importanti in cui potrebbe decidere anche di sostituire Massimiliano Allegri. L'amministratore delegato della società bianconera, Maurizio Arrivabene, ha confermato la fiducia del tecnico prima del match contro il Monza, ma la sconfitta arrivata contro i lombardi potrebbe cambiare la situazione. Sorprende, oltre alle problematiche nel gioco, anche l'atteggiamento dei giocatori, che sembrano rassegnati. Ad alimentare indiscrezioni in merito ad un problema reale fra alcuni giocatori ed il tecnico Allegri sono stati diversi addetti ai lavori, che parlano di incomprensioni e di difficoltà dei giocatori nel capire le indicazioni tattiche e tecniche di Allegri.

A parlare della situazione della Juventus è stato di recente anche Luciano Moggi, che ha sottolineato come il vero problema della società bianconera non riguardi Massimiliano Allegri e neanche la rosa dei giocatori, sicuramente all'altezza per lottare in campionato e per proseguire il cammino europeo dopo i gironi di Champions League. Il problema di fondo, secondo l'ex direttore generale della società bianconera, è la condizione fisica, in quanto la squadra regge un tempo e poi non riesce a confermarsi per tutto il match .

Luciano Moggi ha sottolineato che il problema della Juventus è la condizione fisica

'Il vero problema della Juventus non è l’allenatore e nemmeno i giocatori. Vedrete che quando recupereranno tutti gli infortunati la squadra si riprenderà e farà molto bene'.

Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi in riferimento alla situazione della Juventus, che continua ad avere problematiche nel gioco e nei risultati. Secondo l'ex direttore generale juventino, il problema non è rappresentato né da Allegri, né dai giocatori. Luciano Moggi ha aggiunto: 'Il vero problema è la condizione fisica, la squadra regge un tempo poi va in difficoltà'.

Secondo l'ex dirigente bianconero la pausa per le nazionali potrebbe essere molto utile alla rosa bianconera nel recuperare una condizione fisica ottimale, in attesa di un mese di ottobre impegnativo. Le ultime notizie che arrivano da Torino confermano la promozione nello staff di preparatori atletico di Andreini, che supporterà il lavoro degli altri preparatori.

Una decisione che dovrebbe portare a dei miglioramenti, anche se rimangono i problemi nell'impostazione di gioco. A tal riguardo, Allegri dovrebbe essere confermato almeno fino a giugno.

Il mercato della Juventus

Le ultime indiscrezioni di mercato riportano che la Juventus dovrebbe confermare la fiducia ad Allegri. A tal riguardo, un'eventuale sostituzione del tecnico potrebbe concretizzarsi a giugno. Si parla, ad esempio, del possibile ingaggio di uno fra Igor Tudor ed Antonio Conte. Per entrambi sarebbe un ritorno nella società bianconera.