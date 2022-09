La Juventus non sta vivendo un momento facile fra prestazioni e risultati deludenti. Una situazione che potrebbe portare la società bianconera a valutare la sostituzione di Massimiliano Allegri, soprattutto perché diversi addetti ai lavori hanno confermato che ci sarebbero incomprensioni fra alcuni giocatori e il tecnico. Se si dovesse arrivare ad una sostituzione la Juventus potrebbe affidarsi anche ad un tecnico fino a giugno per poi ingaggiare un nome importante quale potrebbe essere Antonio Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham nel 2023.

Intanto però la società bianconera prosegue il lavoro sul mercato anche in previsione di gennaio. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera fra difesa e centrocampo, ma potrebbero arrivare rinforzi importanti anche nel settore avanzato. Rimanendo però nel settore difensivo si valuta l'acquisto di un difensore centrale di piede sinistro e di un terzino. A tal riguardo fra i preferiti ci sarebbero giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno e che quindi avrebbero un prezzo vantaggioso. Piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Come terzino sinistro invece oltre ad Alejandro Grimaldo del Benfica la società bianconera starebbe valutando anche Ramy Bensebaini, giocatore algerino del Borussia Mönchengladbach che ha iniziato nella maniera ideale la stagione con la società tedesca.

Il giocatore Bensebaini potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando già per gennaio l'ingaggio di Ramy Bensebaini. Il terzino algerino va in scadenza di contratto a giugno e rappresenterebbe un rinforzo importante per la fascia sinistra difensiva. Andrebbe a sostituire Alex Sandro, anche lui in scadenza di contratto a giugno e che non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Il terzino algerino sta dimostrando al Borussia Mönchengladbach tutta la sua bravura dando un contributo anche nella realizzazione dei gol. Nel campionato tedesco ha disputato fino ad adesso 6 match segnando 2 gol, a questi bisogna aggiungere 1 match nella Coppa di Germania con 1 gol segnato. Riferimento della nazionale algerina potrebbe anticipare il suo arrivo a Torino a gennaio con il pagamento di una somma.

Una trattativa di mercato che sarebbe simile a quella che ha portato a Torino Denis Zakaria nel recente mercato di gennaio. Il centrocampista era in scadenza di contratto con la società tedesca a giugno 2022, la Juventus ha speso circa 10 milioni di euro per acquistare in anticipo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi anche a centrocampo. A tal riguardo anche in questo caso potrebbe attingere dal mercato dei giocatori in scadenza di contratto a giugno. Fra i preferiti ci sarebbero Tielemans del Leicester, Ilkay Gundogan del Manchester City e Douglas Luiz dell'Aston Villa.