La Juventus ha disputato un mese di settembre molto deludente. Nell'ultima giornata di campionato è arrivata la prima sconfitta in Serie A contro il Monza (che lascia la squadra bianconera a sette punti di distacco dalla vetta della classifica), una situazione che si aggiunge ai due KO subiti in Champions League contro il Paris Saint Germain e il Benfica: i bianconeri sono ancora fermi a zero punti dopo due giornate nel girone.

Nonostante le difficoltà in casa bianconera, attualmente non ci sarebbero i presupposti per un esonero di mister Massimiliano Allegri, considerando che il tecnico ha un contratto fino a giugno 2025 a circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus.

A parte questo, sarebbe inoltre davvero oneroso sul piano economico per la società ingaggiare ora un altro tecnico (con il suo nuovo staff), dovendo appunto continuare anche a pagare Allegri.

Nelle ultime ore comunque circolano voci su Zinedine Zidane come possibile sostituto di Allegri: non nell'immediato, ma per il futuro. Secondo altre indiscrezioni che circolano da tempo "Zizou" dopo il mondiale potrebbe anche ricevere l'offerta della Federazione francese, per sostituire Didier Deschamps come commissario tecnico della nazionale transalpina.

Zinedine Zidane fra i nomi per il possibile dopo-Allegri

Secondo alcune indiscrezioni di mercato - non confermate dalla società - la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Zinedine Zidane come possibile sostituto di Massimiliano Allegri.

Non nell'immediato, ma ad esempio se la situazione non dovesse migliorare sensibilmente da qui a novembre (per la sosta per il mondiale), la società bianconera potrebbe effettivamente valutare la sostituzione di Allegri. Potrebbe essere Zidane il tecnico ideale per ricostruire il progetto sportivo bianconero, anche se altre indiscrezioni di mercato riportano che l'ex Real Madrid potrebbe sostituire Deschamps sulla panchina della nazionale francese dopo il mondiale in Qatar.

Un'altra possibilità - in caso di esonero di Allegri - potrebbe essere anche quella di un traghettatore sulla panchina della Juve fino a giugno e poi dell'arrivo di un tecnico importante per la prossima stagione. A tal riguardo si parla di Paolo Montero (attuale allenatore della formazione Under 19 bianconera) nell'immediato e poi di un possibile ritorno di Antonio Conte per luglio, se non dovesse permanere al Tottenham.