L'Inter potrebbe perdere Romelu Lukaku nella prossima stagione. Il calciatore è in prestito dal Chelsea ma, il nuovo allenatore, Graham Potter, potrebbe decidere di tenerlo in rosa per il prossimo anno. I dirigenti nerazzurri sarebbero poi ancora interessati a Memphis Depay del Barcellona. Inoltre, nella scorsa estate, la squadra presieduta dagli Zhang avrebbe potuto ingaggiare a parametro zero Federico Bernardeschi, svincolatosi dalla Juventus ma poi approdato al Toronto.

Lukaku potrebbe essere il nuovo rinforzo di Potter

Romelu Lukaku è in prestito all'Inter e la formula potrebbe essere rinnovata anche nel prossimo anno perché i due club avrebbero un'accordo sulla parola.

A cambiare le carte in tavola potrebbe essere l'allenatore dei Blues, Potter, che potrebbe decidere di rivalutarlo nel prossimo anno. La differenza potrebbe farla la volontà del centravanti che ha sempre ritenuto di voler restare a Milano con la casacca nerazzurra. Lukaku, ora infortunato, dovrebbe tornare tra qualche settimana a disposizione di Simone Inzaghi ed è ritenuto un calciatore fondamentale per il progetto milanese.

Idea Depay per l'Inter

La società presieduta dagli Zhang, indipendentemente da quello che sarà il futuro di Romelu Lukaku, potrebbero intavolare una trattativa, al termine della stagione per Memphis Depay del Barcellona. L'olandese ha il contatto in scadenza nel 2023 ma non sarebbe centrale nel progetto tecnico di Xavi.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus ma i nerazzurri potrebbe iniziare dei contatti già a gennaio per capire le possibilità della trattativa. I catalani lo valuterebbero circa 20 milioni di euro ma il contratto in scadenza potrebbe far abbassare drasticamente il prezzo del cartellino perché il calciatore potrebbe poi essere ingaggiato da svincolato.

Bernardeschi sarebbe stato vicino all'Inter

L'Inter avrebbe potuto ingaggiare Federico Bernardeschi al termine della scorsa sessione estiva. L'ex Fiorentina sarebbe stato sondato anche dal Napoli e sarebbe stata un'occasione perché prelevabile a parametro zero dopo che non ha rinnovato il suo rapporto con la Juventus. Le richieste salariali avrebbero però fatto saltare la trattativa con l'Inter che ha poi deciso di virare su Henrikh Mkhitaryan .

Anche l'armeno è stato ingaggiato da svincolato dopo essersi liberato dalla Roma. Giuseooe Marotta avrebbe cercato di portare Federico Bernardeschi a Milano soprattutto per la polivalenza tattica. L'esterno è infatti in grado di giocare come fluidificante in un centrocampo a cinque, come esterno d'attacco nei tre ma anche come mezzala nel centrocampo a tre.