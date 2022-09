La Juventus ha fatto il suo arrivo a Parigi, dove questo martedì 6 settembre affronterà il Paris Saint Germain.

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, non ha dato grandi indicazioni di formazione. Il tecnico livornese ha dei dubbi in attacco vista l'assenza di Angel Di Maria, rimasto a Torino.

Il tecnico livornese non si è sbilanciato più di tanto possibile formazione che schiererà contro il PSG: "Bonucci, Vlahovic, Rabiot e Perin giocano. Poi devo capire come stanno Alex Sandro, Paredes e chi gioca davanti". Dunque Massimiliano Allegri ha ancora alcuni dubbi, che risolverà solo a poche ore dalla gara di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Al momento, sembra che l'allenatore della Juventus sia intenzionato a passare ad un 3-5-2 con Arek Milik e Dusan Vlahovic a guidare l'attacco.

Cambi di formazione

Massimiliano Allegri per la gara tra la sua Juventus e il Paris Saint - Germain sembra intenzionato a schierare un 3-5-2: in porta ci sarà Mattia Perin. In difesa la Juventus presenterà il terzetto formato da Danilo, Leonardo Bonucci e Gleison Bremer.

A centrocampo ci sono alcuni dubbi: il primo riguarda la corsia di destra dove è aperto il gallo tra Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio. In mezzo, invece, ci sarà il ritorno di Adrien Rabiot, insieme a lui giocheranno Leandro Paredes e probabilmente Fabio Miretti. Il numero 20 juventino è favorito su Manuel Locatelli.

Mentre sulla corsia di sinistra si muoverà Filip Kostic.

In attacco, invece, ci sarà la coppia formata da Dusan Vlahovic e Arek Milik. Il polacco è reduce da due reti consecutive e si è guadagnato la titolarità a suon di gol. Mentre il serbo arriva dal turno di riposo concessogli da Massimiliano Allegri contro la Fiorentina.

Ovviamente i due dubbi di formazione verranno risolti solo domani alla vigilia della gara contro il Paris Saint-Germain.

Allegri parla di Pogba

Per la Juventus, oggi lunedì 5 settembre, è anche arrivata la brutta notizia in merito alle condizioni di Paul Pogba. Il francese si opererà al ginocchio e per lui saranno necessarie altre sei settimane di stop.

Di questo ha parlato anche Massimiliano Allegri: "Da qui in poi si guarda in avanti. Il passato non si può cambiare".

Allegri ha poi sottolineato che per la gara contro il PSG servirà fare le cose nel modo giusto, anche perché il club francese ha tanti campioni e dunque i bianconeri dovranno essere pressoché perfetti.