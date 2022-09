La Juventus è stata una delle società più attive sul mercato estivo. Soprattutto negli ultimi giorni la società bianconera ha definito diversi acquisti ma anche alcune cessioni, in particolar modo sono andati via tre giocatori: Rovella in prestito al Monza, Arthur Melo al Liverpool e Denis Zakaria al Chelsea. Alla fine dei centrocampisti è rimasto Adrien Rabiot, anche se il francese era stato vicino alla cessione al Manchester United. Secondo indiscrezioni, era stata trovata l'intesa fra la società inglese e la Juventus sulla base di circa 20 milioni di euro, ma non è arrivata invece quella fra lo United e il giocatore.

Negli ultimi giorni di mercato si è parlato anche di una volontà del Monaco di acquistare Rabiot soprattutto se fosse arrivata la qualificazione ai gironi di Champions League. Non è arrivata e il francese è rimasto a Torino per la felicità di Massimiliano Allegri, che ha più volte ribadito nelle conferenze stampa di presentazione dei match come Rabiot sia importante per la Juventus. Non è un caso che si sia sentita la sua assenza contro la Fiorentina in campionato e che contro il Paris Saint Germain sarà titolare a centrocampo. Rimane il problema del contratto, considerando che il giocatore va in scadenza a giugno.

Sono diverse le indiscrezioni di mercato che lo confermano, alla fine però il francese è rimasto a Torino. Il motivo? La mancata qualificazione del Monaco ai gironi di Champions League, ma non solo. Massimiliano Allegri ha sempre sottolineato l'importanza di Rabiot per la sua squadra, il francese è l'unico che garantisce equilibrio a centrocampo, si integra molto bene con Paredes e Locatelli.

Quindi sarebbe stato anche Allegri a volerlo ancora in rosa. Non è un caso che giocherà titolare contro il Paris Saint Germain nel primo match dei gironi di Champions League. Ci sarà poi da valutare il futuro professionale del giocatore in questi mesi, considerando che è in scadenza di contratto a giugno. Il suo ingaggio è importante, guadagna circa 7 milioni di euro a stagione.

Dovrebbe accettare eventualmente una somma minore per rimanere a Torino.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe perdere altri giocatori a parametro zero oltre ad Adrien Rabiot. Ci sono altri tre che vanno in scadenza a giugno. Fra questi spiccano sicuramente Juan Cuadrado, Alex Sandro e Angel Di Maria. A proposito dell'argentino non è da scartare la possibilità che venga confermato anche per la stagione 2023-2024. Potrebbe essere decisivo l'arrivo di Leandro Paredes, suo grande amico.