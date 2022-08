La dirigenza della Juventus prosegue alacremente il proprio lavoro sul Calciomercato estivo. Se si dovessero concretizzare almeno due cessioni a centrocampo, potrebbero arrivare altrettanti giocatori, ma servono rinforzi anche per il settore avanzato. Manca un giocatore che possa giocare sulla trequarti, ma che sappia essere anche un supporto alla punta centrale.

In chiave bianconera negli ultimi giorni alcuni giornali hanno parlato molto di Filip Kostic, il laterale offensivo sarebbe considerato ideale per giocare sulla fascia sinistra sia per il 4-3-3 sia per il 4-2-3-1.

Può giocare pure in un 3-5-2 come centrocampista di fascia sinistra, deve però migliorare nella fase difensiva.

Sul settore avanzato la Juventus starebbe continuando a lavorare però anche sulla pista Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma va in scadenza di contratto a giugno 2024 e potrebbe trasferirsi a Torino in prestito con riscatto futuro fissato a circa 47 milioni di euro. Sarebbe un acquisto per il presente e per il futuro, avendo 23 anni.

La Juventus potrebbe acquistare Paredes e Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe definire in queste settimane almeno tre rinforzi. Uno dovrebbe riguardare il centrocampo, in particolare sembra essere in pole position Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro dalla società francese.

L'argentino arriverebbe qualora andasse in porto la cessione di Arthur Melo, che dovrebbe trasferirsi al Valencia.

Potrebbe aggiungersi anche una mezzala nel caso in cui dovesse partire Adrien Rabiot. Si valuta a tal riguardo Nicolò Zaniolo, che nella Roma gioca spesso a supporto di una punta centrale, ma che può giocare anche come mezzala d'inserimento o come trequartista nel 4-2-3-1.

Di certo si tratterebbe di un investimento importante, se consideriamo che la sua valutazione di mercato è d circa 47 milioni di euro.

Il resto mercato della Juventus

Intanto il centrocampista Filip Kostic nel match contro il Bayern Monaco ha salutato, dopo la sostituzione, i tifosi dell'Eintracht Francoforte. Un gesto che potrebbe essere interpretato come il preludio a una possibile partenza.

Per lui la Juventus che sarebbe pronta a spendere circa 12 milioni di euro più bonus per il giocatore. Ci sarebbe già un' intesa contrattuale di massima dei bianconeri con il giocatore sulla base di un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025.

La Juventus valuta anche un "vice Vlahovic", il preferito sarebbe Alvaro Morata con la società bianconera che vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro.