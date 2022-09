Il Calciomercato estivo si è concluso ma non mancano i retroscena su quello che poteva accadere riguardo ad alcune trattative. L'Inter, che ha accolto Francesco Acerbi come ultimo innesto difensivo, secondo alcuni rumors avrebbe potuto ingaggiare in alternativa Jerome Boateng. Il tedesco ha giocato nel Lione durante la scorsa stagione e sarebbe stato un colpo a zero.

Juventus e Milan intanto programmano il mercato del futuro. Per gennaio i bianconeri seguirebbero un difensore, che potrebbe essere Evan N'Dicka dell'Eintracht Fancoforte e un centrocampista offensivo (piacerebbe Nicolò Zaniolo).

I rossoneri potrebbero invece puntare i fari su Nemanja Radonjic, attualmente in prestito al Torino.

L'Inter avrebbe sondato Boateng prima di arrivare a Francesco Acerbi

Nelle scorse settimane l'Inter sarebbe stato in contatto con Jerome Boateng per portarlo alla Pinetina. L'ex Bayern Monaco avrebbe potuto rescindere con il suo attuale club (il Lione) per "sposare" il progetto di Simone Inzaghi, che lo avrebbe inserito nel suo 3-5-2. Il calciatore sarebbe stato utile anche per la sua esperienza europea, ma il colpo sarebbe saltato per un fattore economico visto che lo stipendio richiesto, da circa 3 milioni di euro, era ritenuto fuori budget.

Alla fine il giocatore tedesco è rimasto al Lione, mentre l'Inter ha preso Francesco Acerbi dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto.

N'Dicka e Zaniolo idee per la Juve

La Juventus studierebbe i colpi per gennaio 2023. Nel mirino ci sarebbe il difensore classe '99 Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, che avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda il centrocampo, il club presieduto dagli Agnelli sarebbe sempre interessato a Nicolò Zaniolo della Roma.

La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro, ma la cifra potrebbe scendere visto che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2024. con i giallorossi.

Il Milan seguirebbe Radonjic

Il Milan avrebbe già puntato i riflettori su Nemanja Radonjic. Il giocatore è in prestito al Torino con diritto di riscatto dal Lione e avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Si è messo subito in mostra sotto la guida tecnica di Ivan Juric e avrebbe attirato anche l'attenzione della Roma di Josè Mourinho. Il prossimo anno rossoneri e giallorossi si potrebbero sfidare per assicurarsi le prestazioni del serbo.

Le sue attitudini offensive sarebbero congeniali al 4-2-3-1 di Stefano Pioli, che potrebbe utilizzarlo come mezzala, ma anche come seconda punta. Maldini e Massara potrebbero provare ad anticipare la concorrenza già a gennaio per perfezionare poi il colpo a giugno. Fino ad allora il calciatore dovrebbe giocare nel Torino.