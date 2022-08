Nella prima fase del mercato estivo della Juventus si è molto parlato di un interessamento dei bianconeri per Nicolò Zaniolo. La dirigenza juventina si sarebbe fatta avanti con la Roma per avere il giocatore classe 99 ma la volontà della Vecchia Signora sarebbe stata quella di inserire una contropartita tecnica. Questa soluzione non sarebbe andata bene ai giallorossi perciò la trattativa si sarebbe fermata. Adesso, però, la pista che potrebbe portare Nicolò Zaniolo alla Juventus potrebbe riaprirsi. I bianconeri non avrebbero messo da parte l'idea di arrivare al calciatore classe 99.

Per questo motivo, questa pista andrebbe monitorata anche se mancano poche settimane alla chiusura del mercato e questo renderebbe le cose più difficili ma non impossibili.

La Juventus potrebbe tornare su Zaniolo

La Juventus, in queste ore, sarebbe concentrata soprattutto su Memphis Depay e Leandro Paredes. Questi due giocatori sembrano essere le priorità del club bianconero. Ma la dirigenza avrebbe in mente anche un'altra operazione da fare in chiusura di mercato. Infatti, in casa Juventus non avrebbero abbandato del tutto l'idea di portare a Torino Nicolò Zaniolo. Adesso resta da capire se i bianconeri si faranno avanti con la Roma per il giocatore classe 99. Di certo sembra difficile che i giallorossi accettino una contropartita.

Già nelle scorse settimane la Roma aveva chiuso a questa ipotesi. Perciò la Juventus, qualora volesse davvero, Nicolò Zaniolo dovrà fare uno sforzo economico. Non è da escludere nemmeno l'ipotesi di un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto. Però mancano poche settimane alla fine del mercato e bisognerà capire se la Roma vorrà privarsi di un titolare come Zaniolo.

La Juventus lavora per Paredes e Depay

In queste ore, la Juventus sarebbe al lavoro per chiudere due trattative. I bianconeri, infatti, vorrebbero arrivare a Memphis Depay e Leandro Paredes. L'olandese deve liberarsi dal Barcellona e i suoi avvocati sarebbero all'opera proprio per consentirgli di lasciare i blaugrana. Una volta ottenuto il via libera, Depay sarà libero di andare altrove e il suo futuro potrebbe essere proprio alla Juventus.

I bianconeri gli avrebbero offerto un biennale con stipendio intorno ai 6 milioni. Inoltre, la Juventus avrebbe un accordo anche con Leandro Paredes. Adesso i bianconeri dvoranno cedere Adrien Rabiot che piacerebbe al Manchester United. Ma il francese e i Red Devils devono ancora trovare un accordo. Una volta che uscirà Rabiot, la Juventus potrà chiudere per Paredes. Il Paris Saint Germain, inoltre, sembra aver aperto alla possibilità di cedere l'argentino in prestito.