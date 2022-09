In questi giorni, la Juventus deve fare i conti con l'operazione al ginocchio a cui è stato sottoposto Paul Pogba. Il francese, dopo aver provato una terapia conservativa, ha dovuto "arrendersi" e finire sotto i ferri per rimuovere il pezzo di menisco rotto. Adesso per Pogba saranno necessarie altre otto settimane di stop. Questo è ovviamente un problema per la Juventus, visto che il suo rientro sarebbe previsto per i primi di novembre giusto in tempo per il Mondiale: se i tempi fossero rispettati Pogba di fatto potrebbe al massimo essere a disposizione per una sola partita con i bianconeri, quella prima della sosta.

Il numero 10 juventino poi andrebbe al mondiale e la Juventus lo ritroverebbe nel 2023.

La gestione dell'infortunio di Paul Pogba avrebbe generato una certa irritazione nel club bianconero, come ha riportato anche la Gazzetta dello Sport.

Pogba out almeno fino a novembre

La Juventus, questa estate, ha deciso di puntare decisa su Paul Pogba per ridare vigore al suo centrocampo. Ma di fatto il francese non è mai stato a disposizione di Massimiliano Allegri nelle partite ufficiali di questa stagione. Il numero 10 della Juventus si è fatto male durante la tournée americana e da lì in avanti per il giocatore è iniziato il periodo di recupero. Ma Pogba ha scelto di risolvere la lesione al menisco con un terapia conservativa nonostante gli fosse stato immediatamente consigliato di finire sotto i ferri.

Ma Pogba ha deciso di provare a risolvere il problema diversamente, ma quella scelta alla fine si è rivelata sbagliata. Come ha spiegato anche il professor Rossi, che ha operato il giocatore della Juventus, la terapia conservativa ha di fatto peggiorato la lesione. A quel punto la meniscectomia selettiva era l'unica strada da poter percorrere.

Questa gestione dell'infortunio di Paul Pogba non avrebbe fatto piacere alla Juventus, generando un certo fastidio nella società: cosa che è possibile leggere fra le righe anche dopo alcune recenti dichiarazioni di Maurizio Arrivabene.

Adesso, però, per la Juventus e per lo stesso Paul Pogba non ci sono alternative rispetto al "guardare avanti": i bianconeri sperano di avere a disposizione il francese il prima possibile, perché ha bisogno della sua qualità e della sua classe. In queste prossime settimane, il giocatore francese si deve concentrare sulla riabilitazione nella speranza che non ci siano ulteriori intoppi.