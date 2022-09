Il Bayern Monaco durante il Calciomercato estivo del 2023 potrebbe guardare in casa Inter. I bavaresi, infatti, starebbero seguendo con attenzione le prestazioni di Lautaro Martinez, ma anche quelle di Denzel Dumfries, quest'ultimo già richiesto dal Chelsea.

L'attaccante argentino ha rinnovato il contratto con il club milanese fino al gennaio del 2026, ma potrebbe andar via se in Viale della Liberazione dovesse giungere un'offerta da 90 milioni di euro.

Il Bayern Monaco sarebbe interessato a Lautaro Martinez e Dumfries

Il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino Lautaro Martinez che, secondo il tecnico Nagelsmann, sarebbe il sostituto ideale di Robert Lewandowski, trasferitosi al Barcellona.

Le caratteristiche del numero 10 nerazzurro sarebbero congeniali al 4-2-3-1 dell'allenatore tedesco. L'Inter sarebbe disposta ad intavolare una trattativa solo a fronte di una proposta economica di circa 90 milioni di euro.

I bavaresi, al contempo, starebbero valutando anche il profilo di Dumfries. Per arrivare all'esterno destro olandese, potrebbero proporre all'Inter nell'estate del 2023 uno scambio con il difensore Benjamin Pavard. I due calciatori, infatti, hanno una valutazione simile che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Tuttavia, sembra che la società nerazzurra preferisca accettare una cifra cash per privarsi di Dumfries.

Il Chelsea avrebbe voluto Dumfries

Il Chelsea durante il calciomercato estivo che si è concluso da poche settimane avrebbe voluto acquistare Denzel Dumfries.

Il numero 2 della Beneamata piaceva molto all'ormai ex tecnico dei Blues, Tuchel. Con il cambio sulla panchina della formazione londinese, potrebbe essersi raffreddato l'interesse per il 26enne olandese, a meno che il nuovo allenatore (dovrebbe essere Potter) non faccia il suo nome alla dirigenza come rinforzo ideale per l'organico.

Potrebbero cambiare le gerarchie nell'Inter

Dopo le sconfitte contro Milan e Bayern Monaco, in casa Inter potrebbe cambiare qualcosa nelle gerarchie di Simone Inzaghi. In Champions League, contro la squadra tedesca, l'allenatore nerazzurro ha lasciato in panchina Nicolò Barella e Samir Handanovic, preferendogli André Onana ed Henrikh Mkhitaryan.

Sembra però che già sabato 10 settembre, contro il Torino, il portiere sloveno e il centrocampista italiano possano tornare titolari.

Invece potrebbe cambiare qualcosa sulle corsie esterne dove, dopo il rientro di Robin Gosens, sulla destra potrebbe esordire l'ex Cagliari Bellanova. In mezzo al campo, non si esclude che Inzaghi possa provare dal primo minuto Asllani al posto di un Marcelo Brozovic apparso lontano dalla forma migliore in questa prima fase della stagione.