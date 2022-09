La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria contro lo Spezia per 2 a 0 nella quarta giornata di campionato. Una prestazione che ha deluso le aspettative dal punto di vista tecnico, anche se Massimiliano Allegri ha sottolineato che quello che conta in questo momento è vincere. Di certo sarà un mese di settembre impegnativo per i bianconeri, che fra Champions League e campionato dovranno cercare di vincere il più possibile, migliorando anche l'impostazione di gioco. Bisognerà attendere per vedere in campo Paul Pogba, che da inizio settembre dovrebbe iniziare di nuovo a correre dopo la prima fase della terapia conservativa utilizzata per il problema al menisco.

Difficile un suo recupero per il match contro la Salernitana dell'11 settembre, probabile possa saltare anche la partita contro il Monza del 18 settembre per rientrare ad ottobre dopo la pausa per le nazionali. Diversa è la situazione di Kaio Jorge e Federico Chiesa. Entrambi potrebbero essere disponibili per l'inizio del 2023. Il motivo sarebbe la volontà della Juventus di non anticipare i tempi, soprattutto per il centrocampista italiano. Per il brasiliano non è da scartare la possibilità di una partenza in prestito nel mercato di gennaio. Federico Chiesa sarà invece un vero e proprio nuovo acquisto per la seconda parte di stagione della squadra bianconera.

Il giocatore Chiesa potrebbe rientrare a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe decidere di non anticipare i tempi per il rientro di Federico Chiesa. Il motivo sarebbe il mondiale previsto fra novembre e dicembre che porterà il campionato a fermarsi per due mesi. Questo significa che la società potrebbe dare il tempo al centrocampista di recuperare la forma ottimale.

In questo modo, diventerebbe un vero e proprio un nuovo acquisto nel mercato di gennaio. D'altronde, parliamo di un infortunio pesante come la rottura dei legamenti del ginocchio, che ha bisogno di tempo per poter essere recuperato nella maniera ideale. L'assenza del giocatore si è sentita molto nella seconda parte della scorsa stagione, considerando che si è infortunato a gennaio.

I giocatori attualmente infortunati alla Juventus

Come dicevamo, Pogba potrebbe rientrare ad ottobre e Chiesa a gennaio. Nel match contro lo Spezia si è infortunato Szczesny, che ha subito una distorsione della caviglia che non ha interessato i legamenti. È intanto rientrato Angel Di Maria, che ha giocato nel secondo tempo del match contro i liguri. Potrebbe giocare titolare con la Fiorentina anche per ritrovare la forma ideale in previsione della prima giornata di Champions League contro il Paris Saint Germain. Leonardo Bonucci potrebbe rientrare invece contro la Fiorentina o, eventualmente, contro i francesi.