Alle ore 20 di ieri sera, giovedì 1 settembre, si è conclusa ufficialmente la finestra estiva del Calciomercato 2022/23. La Juventus, è stata una delle protagonista assolute di questa sessione, con diversi acquisti e anche qualche cessione di lusso. Di seguito, l'analisi del mercato con gli acquisti e le pagelle per ogni reparto della Juventus.

Juventus, il mercato dei centrali fatto da Bremer e Gatti: voto 7

La compagine bianconera, secondo le volontà del proprio tecnico Massimiliano Allegri e della dirigenza ha portato alla Continassa 7 nuovi giocatori.

Partendo dalla difesa, il primo acquisto è stato Federico Gatti, giovane centrale proveniente dal Frosinone dalle caratteristiche fisiche simili a quelle di un grande ex come Giorgio Chiellini. Poi, per il reparto arretrato, è stato il turno di Gleison Bremer, stopper roccioso proveniente dal Torino che lo scorso campionato è stato nominato come miglior difensore centrale del torneo. Bremer, oltre ad essere il colpo più oneroso della campagna acquisti della Juventus, che lo ha pagato circa 50 milioni di euro, è stato uno dei calciatori più acclamati dalla tifoseria bianconera, in quanto strappato agli acerrimi rivali sportivi dell'Inter.

Centrocampo, l'estro di Pogba unito alle geometrie di Paredes: voto 7,5

Passando poi al settore di centrocampo, la Juventus nel mese di luglio ha battuto il colpo più importante per il reparto, acquisendo per la seconda volta le prestazioni sportive di Paul Pogba a parametro 0. Il calciatore, osannato dal pubblico bianconero, ha però riscontrato un problema al ginocchio destro che lo sta tenendo fuori dal rettangolo di gioco per praticamente tutta la prima parte di questa stagione.

L'infortunio che ha colpito il "Polpo" ha dunque costretto la Vecchia Signora a tornare sul mercato e Leandro Paredes è stato cronologicamente, l'ultimo colpo assestato dalla compagine piemontese. Il regista argentino, è arrivato dal PSG con la formula del prestito secco con dritto di riscatto, che potrebbe divenire obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, fissato a 22 milioni di euro.

Di Maria, Kostic e Milik, in attacco la Juventus fa paura: voto 8,5

L'ultimo reparto, l'attacco, è stato quello che numericamente ha ricevuto maggiori rinforzi. Angel Di Maria, il primo ad arrivare per il settore offensivo, ha scaldato gli animi ed ha fatto sognare la tifoseria bianconera. Dopo di lui, ha seguito Kostic, esterno tutto fascia dal cross irresistibile e Milik, attaccante ex Napoli e Marsiglia che ha bagnato il suo esordio allo Stadium, trovando il suo primo gol in bianconero dopo appena 7 minuti.

Calciomercato Juventus, le uscite: de Ligt doloroso, Zakaria l'intuizione finale

Dopo aver elencato tutti gli acquisti, è doveroso sottolineare anche le uscite più rilevanti della Juventus.

I bianconeri, hanno prima dovuto rinunciare a Giorgio Chiellini, partito per gli Stati Uniti con la volontà di chiudere la carriera in MLS e poi a Matthijs de Ligt, probabilmente la cessione più dolorosa di questa sessione di mercato ma anche quella più remunerativa (70 milioni di euro incassati dal Bayern Monaco). Infine, con Paredes e Pogba arrivati per il centrocampo, la Vecchia Signora ha dovuto smaltire il monte ingaggi, cedendo almeno momentaneamente Rovella al Monza, Arthur al Liverpool e Zakaria al Chelsea proprio negli ultimi scampoli di mercato.