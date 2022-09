La quarta giornata di campionato ha dato molto conferme fra le squadre che lottano per il campionato. Vittorie importanti per Inter e Roma, così per la Juventus. Pareggiano invece Milan e Lazio, di certo l'inizio anticipato e i tanti match riavvicinati almeno in questo inizio di stagione stanno condizionando l'andamento del campionato, con Allegri che ad esempio ha fatto pochissimo turnover. Contro lo Spezia ad esempio ha giocato gran parte degli schierati contro la Roma, con il solo ingresso di Gatti e Kean al posto rispettivamente di Alex Sandro (con spostamento sulla fascia sinistra difensiva di De Sciglio e sulla fascia destra di Danilo) e di Kostic.

Una prestazione non ideale per i bianconeri che però sono riusciti ad ottenere una vittoria molto importante. 2 a 0 il risultato finale, merito dei gol di Vlahovic su punizione e Milik entrato nel secondo tempo. Prima della quarta giornata di campionato aveva fatto un resoconto dell'inizio di stagione anche Mario Sconcerti, il giornalista sportivo ha sottolineato come l'inizio anticipato della stagione potrebbe avere condizionato anche i tecnici che lottano per i primi posti, sembrati impreparati dal punto di vista tattico. E' il caso ad esempio di Allegri, che ha isolato Vlahovic nello schierare due ali larghe senza mezzali d'inserimento, ma anche di Mourinho, caduto nella trappola di Allegri in Juve-Roma.

Sconcerti ha parlato anche di Inzaghi, che a sua detta fatica ad entrare nella mentalità dell'Inter.

'L’impressione è che questo campionato sia cominciato in fretta e stia prendendo molti allenatori in contropiede'. Queste le dichiarazioni di Mario Sconcerti in riferimento alle prime tre giornate di campionato.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Calendario anticipato, preparazioni imperfette e mai finite che hanno portato infortuni pesanti e non hanno permesso una visione chiara dei giocatori a disposizione'. Considerazione tecnica anche sul modo in cui Allegri sta facendo giocare la Juventus, a tal riguardo Sconcerti ha sottolineato: 'Allegri gioca con due ali molto larghe e senza una mezzala che si inserisca.

Quindi isola Vlahovic'. Il giornalista sportivo ha criticato anche Mourinho in merito alle dichiarazioni post match Juventus - Roma. Il portoghese ha dichiarato di essersi vergognato della prestazione dei suoi giocatori, secondo il giornalista sportivo però l'errore è stato anche del tecnico, che non ha schierato la squadra nella maniera adeguata.

La quarta giornata di campionato non ha regalato sorprese nei risultati, a parte i pareggi di Milan e Lazio rispettivamente contro il Sassuolo e la Sampdoria. Anche il Napoli ha deluso se consideriamo il pareggio per 1 a 1 contro il Lecce allo stadio Diego Armando Maradona. Per il resto hanno vinto tutte, l'inter contro la Cremonese per 3 a 1, la Roma per 3 a 0 contro il Monza e la Juventus per 2 a 0 contro lo Spezia.