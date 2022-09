In questi mesi, la Juventus ha dovuto fare a meno di Federico Chiesa. Il centrocampista offensivo juventino, lo scorso gennaio, si è procurato la rottura del legamento crociato.

In questi mesi Chiesa ha lavorato duramente per rientrare tra settembre e ottobre, ma i tempi di recupero si sono allungati a causa di un piccolo intoppo. Infatti, il ginocchio del giocatore operato recentemente si è gonfiato e questo ha allungato i tempi. Quindi Chiesa ha dovuto stoppare il lavoro di recupero per aspettare che l'infiammazione passasse. Adesso, il giocatore classe '97 ha ripreso a lavorare in campo, anche se per il momento lo fa da solo.

Il prossimo step sarà quello di aggregarsi in gruppo, ma ancora non è chiaro quando Chiesa potrà tornare a lavorare con i compagni.

Secondo alcune indiscrezioni dovrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri a novembre e potrebbe disputare qualche spezzone di gara prima della pausa per i mondiali.

La Juventus aspetta Chiesa

In questi mesi, la Juventus ha sentito molto la mancanza di Federico Chiesa. Il numero 7 juventino è uno di quei giocatori capaci di cambiare le partite e inevitabilmente la sua assenza è un duro colpo per la squadra. Adesso la speranza della Juventus è avere a disposizione Chiesa il prima possibile.

Le tempistiche, se non ci saranno ulteriori intoppi, prevederebbero un suo ritorno a novembre.

Successivamente Chiesa potrebbe sfruttare la pausa per i mondiali per lavorare a pieno ritmo e ritrovare quindi la condizione migliore. Il numero 7 bianconero sarebbe poi al meglio per la ripresa del campionato a gennaio 2023.

Senza Chiesa e Pogba è una Juventus 'diversa'

In questi primi mesi sella stagione 2022/2023 la Juventus deve fare i conti con i tanti infortuni.

In particolare i bianconeri hanno perso subito Paul Pogba. Se per rivedere Pogba in campo con la maglia bianconera bisognerà quasi certamente attendere il nuovo anno, per Chiesa il discorso sembra essere diverso. Infatti, il suo auspicio sarebbe quello di disputare almeno qualche spezzone di gara prima dei mondiali.

Insomma, in queste prossime settimane autunnali, mister Massimiliano Allegri dovrà schierare una Juventus "diversa" rispetto a quella che aveva in mente nel pre-campionato. Per vedere in campo per la prima volta tutti insieme i vari Pogba, Chiesa, Di Maria e Vlahovic, con ogni probabilità, si dovrà aspettare gennaio 2023.