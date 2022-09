Il Calciomercato si è chiuso da poco più di una settimana ma le società starebbero già lavorando in vista delle prossime sessioni, visto che si tratterà di una stagione anomala, con il Mondiale di mezzo. L'Inter potrebbe fare qualcosa in difesa visto che solo in extremis è arrivato Francesco Acerbi e lo ha fatto con la formula del prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri, però, avrebbero altre necessità e per questo motivo avrebbero individuato in Chris Smalling il rinforzo giusto. Il difensore è in scadenza di contratto con la Roma ma potrebbe scattare il rinnovo automatico alla ventesima presenza.

A quel punto le due società potrebbero anche trattare l'approdo a Milano del difensore.

Anche la Fiorentina sta lavorando in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Pradé è alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo e starebbe prendendo quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno. Si tratta di Luis Muriel, che ormai sembrerebbe essere alla fine di un ciclo all'Atalanta, che è pronta a discutere della sua partenza.

Inter su Smalling

L'Inter è alla ricerca di rinforzi per la difesa. Tra qualche mese, infatti, la società nerazzurra potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione nel reparto arretrato dato che sono in scadenza di contratto Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio, oltre alla scadenza del prestito di Francesco Acerbi.

Tra i nomi finiti nel mirino del club meneghino ci sarebbe quello di Chris Smalling. Il centrale inglese ha il contratto in scadenza a giugno ma alla ventesima presenza scatterà il rinnovo automatico. Proprio per questo motivo Ausilio e Marotta potrebbero fare un tentativo già per gennaio, consapevoli che non sarà semplice convincere la Roma a privarsene a stagione in corso.

Non è da escludere, però, uno scambio che permetta ad entrambe le società di realizzare una piccola plusvalenza. L'Inter sul piatto potrebbe mettere il cartellino di Roberto Gagliardini, anche lui in scadenza a giugno.

Fiorentina su Muriel

La Fiorentina cercherebbe rinforzi per il reparto avanzato nonostante gli arrivi di Luka Jovic a giugno e Cabral lo scorso anno.

Pradé starebbe lavorando ad un clamoroso ritorno, quello di Luis Muriel, che a Firenze ha giocato da gennaio a giugno 2019. Il colombiano non è più ritenuto incedibile dall'Atalanta che, anzi, avrebbe aperto alla cessione già a gennaio valutando il proprio giocatore intorno ai 10 milioni di euro, anche per il contratto in scadenza a giugno. I viola sul piatto potrebbero mettere il cartellino di uno tra Kouamé e Ikoné per provare uno scambio alla pari che vada bene ad entrambe le società, visto che non sono ritenuti incedibili da Vincenzo Italiano.