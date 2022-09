Mercoledì 14 settembre alle ore 18:45 si giocherà Milan-Dinamo Zagabria, match valido per il 2° turno del gruppo E di Champions League 22/23. Nella giornata inaugurale, il Diavolo ha pareggiato per 1-1 fuori dalle mura amiche contro il Salisburgo di Jaissle, dove alle rete di Okafor per la compagine austriaca ha replicato Saelemaekers per i rossoneri. La Dinamo Zagabria, invece, ha vinto di misura per 1-0 (Orsic al 13') nella gara casalinga contro il più quotato Chelsea di Tuchel, sconfitta che, a quest'ultimo, è costata l'esonero dalla panchina dei Blues.

Statistiche: gli ultimi due incontri tra Dinamo Zagabria e Milan nella massima competizione europea sono terminate con almeno tre goal complessivi (Over 2,5) e con due vittorie per la squadra milanese (3-0 e 3-1).

Milan, out Rebic e Florenzi

Mister Pioli e il suo Milan saranno ben consci che un'eventuale vittoria contro la squadra croata li porterebbe in vetta al girone E, sebbene il tecnico dovrà tentare di far bottino pieno senza poter contare sulle prestazioni degli acciaccati Florenzi, Krunic e Rebic. Per battere la Dinamo Zagabria, l'allenatore ex Fiorentina potrebbe puntare sul solito 4-2-3-1, con Maignan a difesa dei pali. Quartetto che, con ogni probabilità, sarà affidato inizialmente a Calabria e Theo Hernandez ai lati, mentre Kalulu e Tomori agiranno al centro della difesa.

Tonali, fresco di rinnovo, dovrebbe far coppia in mediana con Bennacer. Oltre ai più che probabili impieghi dal primo minuto di Saelemaekers e Leao sulla trequarti campo rossonera [VIDEO], a contendersi la terza e ultima maglia del reparto saranno De Ketelaere e Diaz, col talentino belga che pare leggermente avanti nelle gerarchie.

Il vertice offensivo del Milan, infine, sarà presumibilmente Olivier Giroud.

Dinamo Zagabria, Petkovic e Orsic in attacco

Cacic Ante e la sua Dinamo Zagabria, dopo la sorprendente vittoria coi Blues, si troveranno ad affrontare i campioni d'Italia puntando probabilmente sullo stesso modulo della gara inaugurale, ovvero il 3-5-2.

In porta dovremmo trovare Livakovic, mentre i tre titolari del pacchetto arretrato della compagine croata potrebbero essere Moharrami, Sutalo e Peric. Ljubicic vestirà probabilmente i panni dell'esterno sinistro mentre Ristovski andrà a piazzarsi sul fronte opposto, con Ademi, Misic e Ivanusec che faranno da filtro in mezzo. Pochi dubbi, in ultimo, sul tandem d'attacco che sarà probabilmente formato da Orsic e Petkovic.

Le probabili formazioni di Milan-Dinamo Zagabria:

Milan (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Tomori, Kalulu, Calabria, Bennacer, Tonali, Leao, Saelemaekers, De Ketelaere (B. Diaz), Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic, Peric, Sutalo, Moharrami, Ristovski, Ademi, Ivanusec, Misic, Ljubicic, Orsic, Petkovic. Allenatore: Cacic Ante.