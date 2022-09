La Juventus è ritornata ad attingere al mercato dei parametri zero nel recente Calciomercato estivo. Dopo tre stagioni dagli arrivi di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot la società bianconera ha deciso di ingaggiare Paul Pogba e Angel Di Maria. Il francese non ha ancora avuto modo di vederlo in partite ufficiali, l'argentino invece ha già dimostrato nel suo primo match contro il Sassuolo tutta la sua bravura nei gol e negli assist.

Bisognerà attendere gennaio per rivedere Pogba, che sta recuperando dall'infortunio e l'intervento al menisco. Il mercato dei parametro zero potrebbe essere utilizzato dalla Juventus anche nel 2023.

La società bianconera potrebbe decidere di rinforzare la difesa con l'acquisto non solo di un centrale di piede sinistro ma anche di un terzino. Piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica. Ci sono altri giocatori che la Juventus sta valutando per il 2023 e che potrebbero arrivare a parametro zero. Per il centrocampo uno dei preferiti è Youri Tielemans del Leicester, nelle ultime ore si parla anche del possibile ingaggio di Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco in scadenza con il Manchester City. Ad agevolare il possibile arrivo di Gundogan anche l'eventuale trasferimento di Toni Kroos alla società inglese.

Il giocatore Gundogan potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Toni Kroos potrebbe trasferirsi a parametro zero al Manchester City nel 2023. Un ingaggio quello della società inglese che potrebbe agevolare la cessione di Gundogan alla Juventus. Anche in questo sarebbe un trasferimento a parametro zero in quanto Gundogan va in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il giocatore del Manchester City sarebbe ideale per incrementare il livello qualitativo del centrocampo, andrebbe ad inserirsi in un settore che vanta giocatori importanti come Leandro Paredes, Paul Pogba, Manuel Locatelli, Weston McKennie e Fabio Miretti. A proposito di contratti in scadenza a giugno 2023 diversi giocatori potrebbero lasciare Torino a parametro zero a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero a giugno. Fra questi spiccano Alex Sandro e Juan Cuadrado, che difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale. Diversa è la situazione di Angel Di Maria e Adrien Rabiot, la società bianconera vorrebbe la conferma dell'argentino per almeno un'altra stagione. Il francese invece piace ad Allegri, potrebbe rimanere se dovesse accettare un ingaggio minore rispetto a quello attuale. Il centrocampista guadagna attualmente circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Per quanto riguarda gli acquisti a centrocampo la Juventus potrebbe ingaggiare a parametro zero N'Golo Kanté, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno.