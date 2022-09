La Juventus si appresta ad approvare il bilancio per i secondi sei mesi del 2021-2022. Le previsioni finanziarie non sono ideali, come riportano gran parte dei giornali. Si parla di una passività finanziaria di circa 250 milioni di euro, superiore rispetto a quella del bilancio 2020-2021 quando la Juventus chiuse con -210 milioni di euro. I dati emergono dalla pubblicazione della semestrale di Exor, la holding della Famiglia Agnelli che ha il 63% della Juventus, dati riferiti al periodo che va da gennaio a giugno 2022. Le perdite per il secondo semestre sono state 132 milioni di euro, che si aggiungono agli altri -119 milioni di euro del primo semestre, quello che da giugno a dicembre 2021.

Bisogna però mantenere il condizionale anche se in linea di massima il trend rimarrà negativo, di certo pesano ancora gli effetti della pandemia da coronavirus ma anche l'investimento su Cristiano Ronaldo, che è stato ceduto nel calciomercato estivo 2021 dopo tre stagioni in cui ha rappresentato non solo un costo importante di cartellino ma anche d'ingaggio. Il portoghese guadagnava circa 30 milioni di euro netti a stagione nella società bianconera. Il consiglio d'amministrazione della Juventus si incontrerà fra il 16 ed il 23 settembre, in quella occasione verrà approvato il bilancio e si conoscerà a quanto ammonterà la perdita finanziaria della società bianconera. Di certo ci attendiamo una gestione attenta da parte della Juventus, con l'obiettivo di raggiungere quanto prima il pareggio di bilancio.

Perdita finanziaria importante che si andrà ad aggiungere a quella del primo semestre, da giugno a dicembre 2021, in cui la Juventus aveva approvato un bilancio con -120 milioni di euro. Questo significa che in due semestri la passività finanziaria sarebbe di un totale di circa 250 milioni. Sarebbe un altro bilancio che finisce con un disavanzo, basti pensare che anche in quelli passati non sono mancati i segni negativi.

Nella stagione 2017-2018 si è chiuso con -19,2 milioni di euro, -39,8 milioni di euro nel 2018-2019, -89,7 milioni di euro nel 2019-2020 fino a quello della scorsa stagione che è arrivato vicino a -200 milioni di euro.

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero nel 2023 dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria

Da valutare se la Juventus deciderà di fare un mercato simile a quello portato avanti questa stagione (alleggerendo il monte ingaggi e attingendo al mercato dei parametri zero con gli arrivi di Pogba e Di Maria) o se eventualmente si decida per un nuovo aumento di capitale per attutire il bilancio in passivo della società bianconera.