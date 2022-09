La Juventus è al lavoro per preparare al meglio i match di settembre. Sarà importante vincere in campionato ma anche in Champions League, considerando la sconfitta nella prima giornata dei gironi contro il Paris Saint Germain. Prestazione migliore quella dei bianconeri rispetto alle precedenti in campionato, merito anche dell'inserimento di Leandro Paredes, che sta dimostrando le sue qualità nell'impostazione di gioco.

La Juventus però ha evidenziato come la sua attuale rosa manchi di rinforzi soprattutto in difesa. Servirebbero un difensore centrale di piede sinistro ed un terzino, a tal riguardo si valutano soprattutto i giocatori in scadenza a giugno 2023.

Per il ruolo di centrale piacciono Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, seguito anche dal Milan nel recente Calciomercato estivo. Per quanto riguarda invece il ruolo di terzino sinistro piace molto Alejandro Grimaldo, che la Juventus sfiderà con il suo Benfica nel girone di Champions League. I portoghese nella prima giornata del girone di Champions League hanno sconfitto 2 a 0 il Maccabi Haifa grazie ad un assist ed ad un gol proprio dello spagnolo. Secondo le ultime notizie di mercato potrebbe essere proprio Grimaldo il giocatore che sostituirà Alex Sandro nel 2023, con il brasiliano che va in scadenza di contratto e che difficilmente prolungherà la sua intesa con la società bianconera.

Il giocatore Grimaldo potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Alejandro Grimaldo. Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Benfica ma potrebbe essere acquistato già a gennaio così da anticipare tutti. Non sarebbe la prima volta che la Juventus decide di anticipare un investimento a gennaio rispetto alla possibilità di ingaggiarlo a luglio.

Anche nel recente mercato di gennaio la società bianconera ha deciso di spendere 8 milioni di euro per il cartellino di Denis Zakaria, nonostante lo svizzero sarebbe andato in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach a giugno. Alla fine Zakaria è stato ceduto dopo qualche mese al Chelsea in prestito con diritto di riscatto a circa 38 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per l'acquisto di altri giocatori a parametro zero anche per il centrocampo. Fra i graditi ci sarebbero Youri Tielemans de Leicester m anche Ilkay Gundogan del Manchester City e N'Golo Kanté del Chelsea. Il francese incrementerebbe di molto la qualità del centrocampo anche se molto dipenderà dall'ingaggio che vorrà guadagnare. Attualmente il francese ha uno stipendio da circa 10 milioni di euro a stagione.