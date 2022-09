Alla vigilia del match tra Juventus e Salernitana, i due tecnici delle squadre hanno parlato nelle loro rispettive conferenze stampa.

L'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha rimarcato di voler vedere una squadra meno "bellina" ma più cinica e antipatica.

Il tecnico della Salernitana Nicola ha affermato come la formazione campana possa colpire i punti deboli dei bianconeri.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa: 'Dobbiamo tornare a essere antipatici ma vincenti'

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in occasione della conferenza stampa alla vigilia del match che si disputerà domani tra la compagine bianconera e la Salernitana, match valido per la sesta partita di campionato.

L'allenatore toscano ha risposto a tante domande, tra cui quella inerente la gestione della sconfitta rimediata con il PSG nell'esordio della formazione piemontese in Champions League: "Note positive della partita? dopo il 2-0 abbiamo avuto una buona reazione ma la cosa che non mi piace è che dopo la partita di Parigi la Juventus è passata per una squadra che ha giocato bene e quindi siamo diventati simpatici e questo non va bene, io sono molto arrabbiato perché dobbiamo essere antipatici perché quando lo siamo vuol dire che siamo vincenti, altrimenti ci abituiamo ad essere simpatici e bellini, ma anche perdenti. Dobbiamo prendere il positivo della partita ma anche il negativo di queste cose".

Allegri poi, ha parlato nello specifico della prossima partita con la Salernitana, affermando quanto segue: "Abbiamo una partita molto importante da affrontare con la giusta serietà senza presunzione perché comunque per tornare a vincere o creare i presupposti per vincere ci vuole ben altro. L'insidia di una partita che arriva dopo un match post Champions e contro una squadra che tra quelle che gioca per rimanere in Serie A è una delle migliori, sia a livello dei singoli che di collettivo perché Nicola l'anno scorso ha fatto un lavoro straordinario a portare la Salernitana alla permanenza in Serie A e quest'anno hanno fatto un gran lavoro perché hanno messo dei giocatori dentro fisici e tecnici.

Quindi domani la Juventus dovrà fare una partita giusta e tosta perché a noi servono 3 punti che altrimenti non riusciremmo a fare".

Salernitana: 'La Juve ha un valore fuori discussione ma noi vogliamo colpirli dove possiamo'

Anche Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa del match contro la Juventus.

Ecco le sue dichiarazioni: "La Juventus ha un valore fuori discussione, hanno una mentalità importante e sono abituati a giocare ogni tre giorni. Sono convinto che la Juventus abbia la forza per mettere in difficoltà chiunque ma noi vogliamo fare il nostro percorso sviluppando un certo tipo di mentalità. Dobbiamo cercare di esprimere noi stessi e colpirli dove possiamo".