Sono ore molto intense per il futuro societario dell'Inter. Gli Zhang avrebbero dato mandato a Goldman Sachs per avviare le pratiche di cessione della squadra. La richiesta sarebbe di circa 1,2 miliardi. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe già un possibile acquirente e sarebbe Vivek Ranadivè, coproprietario della squadra di basket Mba dei Sacramento Kings. La società asiatica sarebbe costretta a cedere per le notevoli difficoltà economiche causate soprattutto dalla pandemia,che hanno costretto a sacrifici importanti nella scorsa stagione.

Quest'anno, però, il lavoro dei dirigenti ha permesso di non cedere calciatori titolari nonostante il pressing del Paris Saint Germain per Milan Skriniar e del Tottenham per Alessandro Bastoni e Nicolò Barella.

Un imprenditore informatico per la società nerazzurra

L'Inter potrebbe cambiare proprietario nei prossimi mesi. Dopo l'interesse del fondo Pif, sarebbe circolata una notizia sul possible passaggio a Vivek Ranadivè. Il sessantaquattrenne ingegnere, di origine indiana, sarebbe già nella società della squadra di basket Nba dei Sacramento Kings. Il nome del fondatore di molte aziende presenti nel settore informatico sarebbe già molto noto perché, nel mese di luglio, sarebbe stato indicato come uno dei componenti della cordata di Gerry Cardinale, divenuto numero uno del club rossonero dopo la cessione del fondo Elliott.

A pochi mesi di distante, Ranadivè potrebbe realmente intensificare i contatti per rilevare la società meneghina.

Il Tottenham su Alessandro Bastoni e Nicolò Barella

L'Inter è riuscita a trattenere i calciatori più rappresentativi durante la scorsa sessione di mercato. Eppure, nelle ultime ore, il Tottenham, sotto stretta richiesta di Antonio Conte, avrebbe tentato di portare a Londra Alessandro Bastoni ma soprattutto Nicolò Barella.

Il centrocampista sarebbe molto stimato dal tecnico leccese che lo ha profondamente voluto durante la sua esperienza alla Pinetina. Gli Spurs avrebbero anche avviato i contatti ma si sarebbero poi fermati davanti al muro alzato dai dirigenti interisti. La richiesta per l'ex Cagliari sarebbe di almeno 60 milioni di euro. Il calciatore risulterebbe incedibile perché centrale nel progetto di Simone Inzaghi che dovrebbe schierarlo nuovamente tra gli undici, contro il Torino, nonostante l'assenza nella gara di Champions League persa per 2-0 conto il Bayern Monaco. Il Tottenham ci avrebbe provato per Alessandro Bastoni che è stato subito blindato dalla dirigenza durane le prime fasi del Calciomercato. L'ex Atalanta sarebbe valutato circa 65 milioni di euro.