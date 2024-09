La Juventus si sta avvicinando a grandi passi verso la sfida contro l’Empoli, in programma sabato 14 settembre, con diverse novità positive per l'allenatore Thiago Motta. Due delle principali notizie riguardano i recuperi di Khéphren Thuram e Timothy Weah, che hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo e che saranno dunque a disposizione per il match. Entrambi i giocatori, fondamentali per la squadra, offriranno a Motta maggiori opzioni tattiche sia a centrocampo che in attacco, sebbene la decisione di schierarli dal primo minuto o a partita in corso dipenderà dalle valutazioni tecniche dell'allenatore nelle prossime ore.

Oltre ai recuperi di Weah e Thuram, la Juventus ha accolto anche il ritorno di alcuni nazionali. Federico Gatti, Andrea Cambiaso, Nicolò Fagioli e Kenan Yildiz hanno così fatto ritorno alla Continassa dopo gli impegni con le rispettive selezioni, consentendo alla squadra di completare il gruppo in vista della ripresa del campionato.

Più opzioni per Thiago Motta

Il ritorno di Weah, esterno versatile in grado di coprire diverse posizioni nel fronte offensivo, rappresenta una risorsa importante per dare dinamismo e rapidità alle manovre offensive. D'altra parte, Thuram, centrocampista di grande fisicità e intelligenza tattica, sarà cruciale per dare equilibrio alla squadra. La loro presenza aumenta le soluzioni a disposizione, soprattutto in vista della necessità di gestire al meglio le forze dei giocatori, considerando anche i prossimi impegni ravvicinati, tra cui il debutto in Champions League.

Nelle prossime ore, sono attesi anche i giocatori sudamericani, che rientreranno dopo le loro gare con le nazionali, permettendo così alla Juventus di entrare definitivamente nel vivo della preparazione per la partita contro l’Empoli.

Tra le note più positive spicca la notizia relativa a Nico Gonzalez. L’argentino ha recuperato dalla botta alla caviglia e ha dato ottimi segnali giocando dal primo minuto con la sua nazionale.

Nella partita tra Argentina e Colombia, Gonzalez ha trovato anche la via del gol, dimostrando di essere in ottima forma pronto a contribuire anche in maglia bianconera. La sua prestazione con l’Argentina rassicura lo staff tecnico della Juventus, che potrà contare su di lui per la sfida contro l’Empoli.

Una sola assenza ad Empoli in attesa del debutto in Champions League

L’unica assenza per la gara di sabato sarà quella di Francisco Conceição, ma Thiago Motta potrà comunque disporre di un gruppo quasi al completo, particolare fondamentale per dosare le forze in vista degli impegni futuri. Il portoghese ha riportato una lesione muscolare e potrebbe rientrare solo a ridosso della prossima sosta, prevista a metà ottobre.

Dopo la sfida di campionato, la Juventus sarà poi chiamata ad esordire nella fase a gironi di Champions League, martedì 17 settembre, in casa contro il PSV Eindhoven.