La Juventus è stata una delle società più attive in questo Calciomercato estivo da poco terminato, sia in entrata che in uscita. A tal proposito è stato ceduto in prestito anche Luca Pellegrini, all'Eintracht Francoforte. Una cessione importante che garantirà al terzino la possibilità di raccogliere minutaggio in un campionato prestigioso come la Bundesliga (e in Champions League) ed eventualmente poi ritornare a Torino con maggior esperienza per giocarsi la titolarità della fascia sinistra. Quel che sembra certo è che la Juventus cercherà un nuovo terzino nel 2023, essendo anche difficile il prolungamento di contratto di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno.

A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato alludono alla possibilità che la società bianconera acquisti un giocatore nel mercato di gennaio. Fra quelli seguiti ci sarebbe uno dei giovani più interessanti del calcio italiano: di Fabiano Parisi, giocatore dell'Empoli in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società toscana.

La Juventus potrebbe acquistare Parisi a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un terzino sinistro. Piace molto Fabiano Parisi, giocatore dell'Empoli in scadenza di contratto a giugno 2025. In questo inizio stagione il classe 2000 si sta mettendo in evidenza in Serie A, con buone doti anche offensive. Qualora dovesse arrivare effettivamente alla Juve, poi nella stagione 2023-2024 la squadra bianconera potrebbe avere due giovani nel ruolo di terzino sinistro (visto appunto il ritorno di Pellegrini).

Ma la società bianconera valuta anche altri giocatori per il ruolo di terzino sinistro.

A tal riguardo uno dei più graditi rimane sempre Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica che può giocare anche centrocampista di fascia sinistra e come centrale: è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso a gennaio o eventualmente a parametro zero il 1° luglio,

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero.

Anche a centrocampo potrebbe arrivare un rinforzo su tutti Youri Tielemans del Leicester. Piacciono anche Toni Kroos e Marco Asensio del Real Madrid, elementi che garantirebbero qualità ed esperienza. Oltre a questi la Juve valuterebbe per la difesa uno fra Igor della Fiorentina ed Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte.