La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel 2022. Fra gennaio ed estate sono arrivate diversi giocatori importanti, su tutti Pogba e Di Maria, senza contare l'acquisto di Dusan Vlahovic. Una rosa importante che è stata integrata con giocatori d'esperienza che potrebbero aiutarla a fare il definitivo salto di qualità nel campionato italiano ed in Champions League. Nel 2023 ci si attendono altri investimenti importanti, con la società bianconera che potrebbe attingere in maniera decisa al mercato dei parametro zero. Si valutano però anche altri profili, delle possibilità vantaggiose di giocatori che fanno le riserve nelle rispettive società e che potrebbero incrementare la qualità della rosa.

È il caso di Angel Correa, centrocampista argentino dell'Atletico Madrid attualmente riserva nella società spagnola. In questa stagione fino ad adesso ha raccolto poco minutaggio sia nel campionato spagnolo che in Champions League. Considerando la possibile partenza di Cuadrado e quella di Di Maria a giugno (entrambi sono in scadenza di contratto) non è da scartare la possibilità che la società bianconera faccia un'offerta all'Atletico Madrid per il cartellino del giocatore. Fino a qualche mese la sua valutazione di mercato era di circa 40 milioni di, il prezzo di recente è diminuito.

Il giocatore Correa potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Angel Correa.

L'argentino è una riserva nell'Atletico Madrid con la società bianconera che sarebbe pronta a presentare un'offerta importante per il giocatore. Se fino a qualche mese fa era valutato circa 40 milioni di euro attualmente potrebbe essere acquistato per circa 20 milioni.di euro. Un rinforzo che potrebbe concretizzarsi soprattutto se i vari Cuadrado e Di Maria dovessero lasciare la società bianconera a giugno.

Entrambi sono in scadenza di contratto e potrebbero non prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. La Juventus vorrebbe confermare per un'altra stagione Di Maria, in questo l'arrivo di Paredes potrebbe essere molto importante considerando l'amicizia fra i due giocatori.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno.

Per la difesa piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica. Per il centrocampo si valutano Kanté, Gundogan e Tielemans. Soprattutto il francese andrebbe ad incrementare di molto la qualità della rosa bianconera a centrocampo.