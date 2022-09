La Juventus è al lavoro per preparare il meglio il mese di settembre per cercare di ottenere vittorie in campionato ed in Champions League. La sconfitta contro il Paris Saint Germain ha pesato dal punto di vista del risultato ma non tanto nel gioco, con evidenti miglioramenti soprattutto nel secondo tempo. Di certo l'arrivo di Paredes ha migliorato la qualità del centrocampo bianconero, che però potrebbe rinforzarsi anche nel 2023. Ci si aspetta un mercato importante per la Juventus anche a gennaio e nel Calciomercato estivo 2023, quando la società bianconera festeggerà i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli.

La Juve potrebbe attingere in maniera decisa al mercato dei parametri zero, considerando che diversi giocatori che piacciono alla Juventus vanno in scadenza di contratto a giugno. Solo in Inghilterra giocano ad esempio tre centrocampisti che sarebbero ideali per il settore bianconero come ad esempio N'Golo Kanté, Ilkay Gundogan e Youri Tielemans, oltre a Douglas Luiz, brasiliano dell'Aston Villa. In Francia invece si valuta uno dei giocatori che era stato vicino alla società bianconera anche tre stagioni fa. Parliamo di Houssem Aouar, centrocampista del Lione in scadenza di contratto a giugno. Il classe 1998 è una mezzala di qualità che garantisce gol ed assist ai compagni.

Il giocatore Aouar potrebbe trasferirsi alla Juventus a luglio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Houssem Aouar. Il centrocampista francese va in scadenza di contratto a giugno con il Lione e piace molto alla società bianconera da diverse stagioni. La Juventus provò ad acquistarlo già prima della pandemia da coronavirus ma la società francese lo ha sempre valutato almeno 40 milioni di euro.

Nel recente calciomercato estivo era stato vicino al trasferimento al Betis Siviglia. Alla fine è rimasto nella società francese e potrebbe decidere di non prolungare la sua intesa contrattuale per decidere con tranquillità una nuova esperienza professionale. Sarebbe un rinforzo ideale perché può giocare non solo mezzala ma anche trequartista perché bravo anche nel fornire assist decisivi ai suoi compagni.

Si integrerebbe bene con giocatori importanti come Paredes e Pogba ma anche con i vari Locatelli, Miretti e McKennie. Per un giocatore che potrebbe arrivare a parametro zero nel 2023, altri potrebbero lasciare Torino nella stessa modalità a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a parametro zero diversi giocatori a fine stagione. In scadenza di contratto ci sono Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. La società bianconera potrebbe cercare di offrire un prolungamento di contratto all'argentino e al francese, considerati molto importanti da Allegri.