La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nel 2023. Sarà un anno importante per la società bianconera che festeggerà 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli e per questo ci si attendono investimenti importanti per incrementare la qualità della rosa bianconera. Di certo la società cercherà di alleggerire il bilancio societario, magari lasciando partire quei giocatori dall'ingaggio importante. Potrebbero lasciare a parametro zero i vari Cuadrado e Alex Sandro, da valutare il futuro professionale di Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

La società bianconera potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero, considerando che ci sono diversi giocatori che piacciono e che vanno in scadenza a giugno. Fra questi spiccano Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Rimanendo sempre nel ruolo di difensore centrale piace anche Stefan de Vrij, anche lui in scadenza di contratto a giugno. Il difensore olandese difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con l'Inter e rappresenterebbe un rinforzo ideale per il post Bonucci. Come è noto il difensore italiano è in scadenza di contratto a giugno 2024 ma anche in questa stagione sta dimostrando di non avere quell'affidabilità fisica delle stagioni precedenti.

Su de Vrij ci sarebbe anche la Roma, che cerca anche essa un giocatore che alla lunga possa sostituire Smalling nel ruolo di difensore centrale nella difesa a tre.

Il giocatore de Vrij potrebbe trasferirsi alla Juventus

Nel 2023 avrà 31 anni, questo significa che potrebbe garantire ancora 3-4 stagioni importanti. La Juventus sta lavorando anche al post Bonucci, con il difensore italiano che va in scadenza di contratto a giugno 2024 e che gradualmente potrebbe diventare una riserva della squadra bianconera. Su de Vrij ci sarebbe anche la Roma, l'olandese potrebbe accettare un contratto da circa 4 milioni di euro netti a stagione, ingaggio che la Juventus non avrebbe problemi a pagare.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori che vanno in scadenza di contratto, anche per il centrocampo. Diversi di questi giocano nel campionato inglese. Parliamo di N'Golo Kanté del Chelsea, Ilkay Gundogan del Manchester, Youri Tielemans del Leicester e Douglas Luiz dell'Aston Villa. Soprattutto il francese piace molto, sarebbe l'ideale da schierare vicino a giocatori come Leandro Paredes, in attesa del recupero di Pogba. Si integrerebbe molto bene anche con i vari Miretti, Locatelli, Rabiot e McKennie.